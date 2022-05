Després de dos anys de parèntesis per la covid, tornen les Nits Musicals del barri Vic-Remei de Manresa, durant cinc divendres, des d’avui i fins al 17 de juny. Aquest any celebraran el 25è aniversari, una efemèride que la pandèmia va trastocar el 2020. I, per celebrar-ho, la formació Cafè Trio estrenarà el 27 de maig la cançó Viatge de les Nits Musicals de Jordi Manau, arranjada per Jordi González. Organitzades per la junta de l’associació de veïns, les actuacions es faran al pati interior de l’entitat. El cicle de concerts començarà avui amb Artium Trio, un conjunt instrumental bagenc format per Antoni Requena (violí), Bernat Molas (violoncel) i Guillem Vilar (piano). Intèrprets professionals de violoncel, violí, oboè i piano, el grup es va formar el 2009.