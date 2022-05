L’actriu manresana Gina Gonfaus (2000) muntarà un embolic monumental a partir del 7 d’octubre al Teatre Rialto de Madrid. En el que serà el seu debut en l’escena professional dels musicals, interpretarà la jove Sophie que al cèlebre muntatge Mamma mia!, basat en les cançons d’Abba, convida al seu casament els tres possibles candidats a ser el pare que mai ha conegut, amb el conseqüent ensurt per a la seva mare. En aquesta aventura també s’hi embarcarà un altre talent bagenc, Jan Buxaderas (Aguilar de Segarra, 2000), que encarnarà el paper de l’Sky, el promès de la Sophie.

Les trajectòries dels dos intèrprets es retrobaran a la capital espanyola després de compartir formació al Manresa Teatre Musical i a l’escola Aules de Barcelona. Buxaderas culmina aquest diumenge la temporada de funcions del musical Grease, al Nuevo Teatro Alcalá, en el que fa el paper de Kenickie, l’amic fanfarró de Danny Zuko. Per a Gonfaus, que es va donar a conèixer amb molt bones crítiques el passat setembre com a presentadora de la gala televisada «Catalunya aixeca el teló», serà la primera experiència professional en un gènere per al qual porta anys de preparació.

«Ha estat molt inesperat, però estic molt contenta», reconeix la manresana, que com el seu company de repartiment va haver de superar tres càstings. «Els assajos començaran a l’agost i duraran dos mesos per poder estrenar el 7 d’octubre», explica Gonfaus, que es traslladarà a Madrid perquè el nou Mamma mia! de Som Produce farà la temporada sencera al Rialto de la Gran Via.

«És una de les pel·lícules que he vist més cops, m’agrada perquè sempre que la veus et dona bon rollo», explica l’actriu manresana d’un film que van immortalitzar Meryl Streep en el paper de la do-na que cria sola la seva filla en una illa grega, una Sophie interpretada per Amanda Seyfried. «Quan vaig preparar la meva proposta per al càsting, inevitablement tenia la Seyfried al cap, com la té tothom qui ha vist la pel·lícula, però espero saber trobar la manera de fer una Sophie diferent», comenta Gonfaus: «ella està fantàstica i meravellosa i jo espero poder fer una Sophie també fantàstica i meravellosa».

En el currículum encara per escriure de la Gina hi figura també la responsabilitat d’entomar, des del passat mes de desembre, el paper femení del duet Jan i Júlia que cada any celebra les festes de Nadal amb els més petits al teatre Kursaal de Manresa. A Mamma mia!, Gonfaus -formada en cant, dansa i interpretació- s’enfrontarà en solitari a diverses cançons del conegut repertori d’Abba, com I have a dream, així com altres temes que cantarà juntament amb altres personatges del musical.

Jan Buxaderas baixarà de Grease i pujarà a Mamma mia! gairebé sense descans. El jove actor va iniciar l’estiu passat la preparació pel musical que van popularitzar Olivia Newton-John i John Travolta i la temporada de funcions arriba aquest diumenge al seu final. «He vist la pel·lícula un munt de vegades, i també versions teatrals amateurs, però no vaig poder veure el muntatge de Stage», explica l’intèrpret d’Aguilar de Segarra.

Buxaderas serà l’Sky, el futur marit de la Sophie en una boda que la decisió de la noia de convidar vells amants de la seva mare posa potes enlaire. «M’encanta la peça que canta l’Sky», explica Buxaderas referint-se a Lay All Your Love On Me que interpreta juntament amb la Sophie. Amb experiència en el teatre i la televisió -va sortir a la sèrie Com si fos ahir de TV3-, Mamma mia! serà la tercera gran producció musical en la que participa després del Sonrisas y lágrimas que es va veure al Tívoli de Barcelona i el Grease encara en cartell a Madrid.

Dirigida per Juan Carlos Fisher, l’adaptació feta per David Serrano comptarà amb la interpretació de Verónica Ronda en el paper de Donna, mare de la Sophie. Jaime Zatarain, Carlos de Austria i Lluís Canet són els tres possibles pares.