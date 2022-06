La producció de la sèrie de suspens Palomino, de la plataforma audiovisual Netflix i la companyia Sony, fa una convocatòria a tots els metges i infermeres de qualsevol nacionalitat que vulguin presentar-se a un càsting per a les seqüències que s’enregistraran aquest mes de juny a Manresa. Els perfils que es busquen són homes i dones de 30 a 60 anys.

Per apuntar-se al càsting cal enviar un correu a l’adreça castingpalomino@gmail.com indicant el nom, els cognoms, l’edat, el telèfon, el lloc de residència i una foto actual. Tal com expliquen des de la productora, el treball serà remunerat i amb alta a la Seguretat Social, i en els rodatges s’aplicaran totes les mesures anticovid adients.

A Palomino, que és el nom del poble on transcorre l’acció, s’està enregistrant a diferents escenaris, entre els quals hi ha Sitges. La sèrie és un thriller que protagonitza l’Erin Collantes, un professora britànica que viu a Espanya i, un dia, és un supermercat on es perpetra un robatori. En el moment en què un dels lladres diu que la coneix, la seva vida corre el perill d’anar-se’n pel pedregar.