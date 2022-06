El pianista i compositor manresà Manel Camp presentarà el dissabte 18 de juny (19.30 h) als jardins de la Cova de Sant Ignasi un projecte de nova creació: Carst, que s’engloba en el projecte De Minorisa a Carst, que celebra el 75è aniversari de l’artista, i està emmarcat dins de Manresa 2022. El concert multidisciplinari (que es va ajornar el març per condicions meteorològiques adverses) combina música, amb un quartet format per Camp al piano, Mathew Simon a la trompeta, Xisco Aguil al contrabaix i Lluís Ribalta a la bateria, i dansa, amb l’Elysian Ballet, dirigit per Laura Batallé. Les entrades costen 15 euros (www.manresa2022.cat).

L’espectacle agafa tot el significat de la paraula carst per definir-se: d’una banda, càrstic és com defineix l’artista el paisatge que l’envolta i l’inspira, de la muntanya de Montserrat a la serra de Tramuntana mallorquina. D’altra banda, considera que el modelat càrstic és similar a la transformació personal, com la que va viure Ignasi de Loiola fa 500 anys. Camp ha estat guardonat amb el premi Espai Ter de Música 2022, la recompensa del qual consistirà en l’enregistrament d’un disc, en el seu cas Carst, els dies 20,21 i 22 de juny a Torroella de Montgrí.