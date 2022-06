L’exposició de pintura sobre el Grup 13 que es va estrenar a la Casa Lluvià a principis d’any ja té confirmades dues parades en la itinerància que durà a terme per la Catalunya central. El Santuari del Miracle i Sant Fruitós acolliran la mostra que va organitzar el grup de recerca Grehvat.0, amb la promoció de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa.

Grehvat.0 és un col·lectiu sobre la història de la pintura al territori que va néixer fruit dels treballs realitzats en els darrers anys a l’institut de Cal Gravat. La primera investigació va tenir com a objecte el Grup 13, que va ser el darrer gran col·lectiu de pintors de l’escola manresana, actiu entre finals del segle XX i inicis del XXI.

L’exposició resultat del treball de recerca realitzat pels membres de Grehvat.0, amb el professor i historiador de l’art Ovidi Cobacho al capdavant, s’inaugurarà el 2 de juliol a la Casa Gran del Santuari del Miracle, a Riner (Solsonès), on s’hi estarà fins a mitjans de setembre. Aleshores, Grup 13. amistat, vocació, tradició serà a Sant Fruitós de Bages durant la tardor.

Tot i que l’exposició és la mateixa que es va veure a Manresa, hi haurà algunes obres noves dels integrants del Grup 13. Així mateix, es faran visites guiades i xerrades i un concert del Cor Lerània, en dates encara per concretar. D’altra banda, els joves investigadors estan preparant una monografia sobre el Grup 13 que ha de sortir aquest mateix any.