Sónar Barcelona 2022 finalitza aquest dissabte la seva primera edició postpandèmica amb un total de 122.000 assistents al llarg de tres dies -el segon millor dada de la història del festival- i un increment del percentatge de públic local, que ha aconseguit el 70%.

El codirector del Sónar Ricard Robles ha afirmat aquest dissabte en roda de premsa que "ha estat una molt bona edició, en la línia dels millors anys del festival", amb unes xifres solament superades per les de 2018, "que va anar un any excepcional perquè es commemorava el 25 aniversari".

També ha celebrat l'increment de públic espanyol, que normalment era d'un 55% i aquest any ha estat d'un 70%, i que demostra "el compromís real que té el festival amb el territori i la ciutat".

L'aposta del festival pel talent local també ha influït en aquest creixement, amb noms destacats a la programació, com a C.Tangana, Nathy Peluso, Arca, El Niño de Elche, Maria Arnal i Marcel Bagés, Samantha Hudson, Pastís Relena, Rojuu, Habiteu, Ms Nina i Simona, entre uns altres.

Els directors han anunciat que ja estan treballant en l'organització de la propera edició, en la qual Sónar celebrarà el seu 30 aniversari amb un programa especial que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de juny de 2023.

En global, Sónar ha presentat aquest any 180 activitats, entre concerts i conferències, que han estat marcades "per la diversitat cultural liderada per dones dels cinc continents i per l'excel·lència del talent local", segons el codirector Enric Palau.

"Sónar 2022 no ha estat el Sónar 2019 que no vam poder fer -ha aclarit-, sinó un esdeveniment renovat, en el qual han aparegut nous brots i noves espècies que han aportat les seves novetats estilístiques i de format".

En aquesta línia, Sergi Caballero ha destacat l'actuació de Rojuu, que va atreure dijous passat al festival a noves generacions de públic, i Enric Palau ha subratllat les propostes de Lady Shaka i la portuguesa d'origen angolès Poso, exemples de la diversitat cultural protagonitzada per dones.

La major afluència de públic va tenir lloc divendres a la nit en el recinte de Fira Gran Via, en el qual 34.000 persones van esgotar les localitats, atretes per les actuacions de C.Tangana, Nathy Peluso, Moderat i The Blaze, entre molts uns altres.

En el que es refereixi a les tòrrides jornades diürnes, que aquest any han estat marcades per l'ona de calor, el dijous van acudir una mica més de 13.000 persones, el veiessis 14.000 i avui 16.000, la qual cosa suma un total proper als 44.000 assistents diürns.

En els concerts nocturns la xifra global ha estat 78.000 assistents, "en la línia dels últims 15 anys abans de la covid, en els quals hem trobat un equilibri que permet al públic gaudir còmodament dels concerts".

Robles també s'ha referit al SonarExtra, un recorregut pel centre de Barcelona, amb propostes com l'hiperórgan del Palau Güell i les instal·lacions sonores de l'hotel M'i en la Fundació Antoni Tàpies, i ha avançat que la seva intenció és convidar a més espais de la ciutat a col·laborar amb Sónar en la propera edició del trenta aniversari.

Per a aquesta celebració, Robles també vol reforçar Sónar D, l'esdeveniment paral·lel dedicat a l'aplicació de la ciència i la tecnologia en l'art, que "cada vegada es va integrant més al Sónar de Dia", de manera que el públic accedeixi fàcilment tant a la música com a la reflexió que es genera al voltant d'ella.

"Som un actiu important de la ciutat i arribarem al trenta aniversari en plena forma i amb ganes de seguir aportant innovació i reflexió, que ajudin a convertir Barcelona a la capital de la cultura digital", ha conclòs