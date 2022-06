Maria Arnal i Marcel Bagès han triomfat a la gala dels Premis Alícia 2022 en rebre dos guardons importants: el premi a la interpretació i a la producció discogràfica pel seu darrer disc ‘Clamor’ (Fina Estampa, 2021). També s’ha premiat a Hèctor Parra, Arnau Pons, Les Impuxibles, Tarta Relena, Orquesta de Músiques d'Arrel de Catalunya, Càntut, Cantània, Rosalía i el programa de TVE Efecte Collins. Durant la gala organitzada per l'Acadèmia Catalana de la Música, que s’ha celebrat aquest dimarts a L’Auditori, han actuat Rita Payés i l'Orquestra Fireluche per homenatjar al poeta, escriptor i músic Pau Riba, a qui s'ha atorgat el Premi Alícia a la Trajectòria, que han recollit els seus fills.

Maria Arnal i Marcel Bagès ha estat el grup més guardonat a la gala dels Premis Alícia, que s’ha celebrat aquest dimarts a L’Auditori. El duet ha rebut el premi a la interpretació i a la producció discogràfica pel seu disc ‘Clamor’ (Fina Estampa, 2021).

Hèctor Parra i Arnau Pons han rebut el premi a l’autoria per l'obra ‘Constellations’, un premi que reconeix l’autoria o composició d’una obra musical de qualsevol estil o gènere.

‘FAM’, de Les Impuxibles, María Velasco i Judit Colomer, ha rebut el premi a la inter-disciplina; Tarta Relena, el duet composat per Marta Torrella i Helena Ros que va publicar l'any 2021 el primer disc, ‘Fiat Lux’, el premi al talent emergent; l’Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, el premi al directe per ‘Trencadís’; Rosalía, el premi a la internacionalització, i ‘Efecte Collins’, programa de TVE Catalunya, el premi al periodisme musical.

També ha estat premiat Càntut, el projecte de recerca i difusió del patrimoni musical de transmissió oral, en la categoria de projecte social i Cantània, de L'Auditori de Barcelona, en la de projecte educatiu.

Pau Riba

L’Acadèmia Catalana de la Música ha decidit atorgar el Premi Alícia 2022 a la Trajectòria al músic, poeta i escriptor Pau Riba, per la seva llarga i destacadíssima trajectòria musical i artística, per la seva central, transversal i atemporal influència en la música i la cultura popular catalanes i per haver-se convertit en un dels referents més rellevants del nostre país en l’àmbit de la creació. L’Acadèmia ha destacat que la decisió d’atorgar aquest premi a en Pau Riba va ser anterior al seu traspàs

Els finalistes i guanyadors dels premis són escollits pels acadèmics i les 44 entitats que conformen l’Acadèmia Catalana de la Música mitjançant una sèrie de votacions.

La gala de lliurament dels premis ha comptat amb les actuacions de l'Orquesta Fierluche en homenatge a Pau Riba, i Rita Payés, l'artista guardonada amb el Premi Alicia 2021 al Talent Emergent.

A banda dels premis i per a celebrar el Dia Internacional de la Música, l'acte també ha comptat amb la 'Invitació a la Música' que cada any convida a un creador o creadora d'una altra disciplina artística o professional a reflexionar i explicar la seva relació amb la música i enguany s'ha convidat al fotògraf Francesc Fàbregas. El guardó dels Premis Alícia és una obra original de l'escultora i il·lustradora Carme Solé i Vendrell.

L'Acadèmia Catalana de la Música ha apuntat que l'experiència del 2020 i 2021, amb la producció i emissió dels documentals ‘Rere el Mirall la Música’ i ‘Els Perfils d’Alícia’, els empeny a consolidar la idea de produir anualment un documental per a televisió, que aquest any serà en format sèrie. Un documental que es centra en el retrat dels i les protagonistes dels Premis Alícia i de la seva pràctica professional, mantenint la perspectiva pedagògica i divulgativa de la realitat del sector, per una banda, i del valor de la música, per l’altra.