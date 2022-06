Divulgador i crític especialitzat, Josep Maria Aloy va començar a recopilar llibres de literatura infantil i juvenil als anys 80, quan els editors li van començar a fer arribar. Algun any n'havia arribat a rebre 300. Ara, tot aquest fons, de més 8.000 publicacions, forma l'espai Josep Maria Aloy, que s'inaugurarà al juliol al nou edifici de la FUB on s'imparteixen els estudis relacionats amb Educació. Un espai que, segons Jordi Estrada, de la comissió Josep Maria Aloy, es concep com "un taller". "No volíem que fos un temple, un santuari amb unes col·leccions molt valuoses. No tenia cap sentit si no es posava a l'abast d'alumnes", explica. L'espai es convertirà en el fons de literatura infantil i juvenil en català més important del país.

A més d'escriptor i crític de literatura infantil i juvenil, Josep Maria Aloy (1948-2020) va ser el biògraf de Josep Vallverdú i curador de l'obra de Joana Raspall. Al llarg de la seva trajectòria va reunir més de 8.000 publicacions en català, que ara formen una biblioteca única: "A Catalunya no n'hi ha cap altra de tan complerta", explica Jordi Estrada, de la comissió Josep Maria Aloy. La seva parella, Fina Tàpias, assegura que la d'Aloy era "una militància absoluta per reivindicar la literatura infantil i juvenil dels de casa. Sempre ens emmirallem fora, però ell va fer divulgació dels autors de casa". Un centre de referència Quan va morir, la família d'Aloy va decidir donat tot aquest llegat a la FUB. "M'agrada pensar que ell hauria pres la mateixa decisió. És un acte de justícia", subratlla la seva parella, Fina Tàpias. Aquesta setmana s'està fent el trasllat a la FUB, en un espai ubicat a la planta baixa del nou edifici de la FUB, entre la universitat i la llar d'infants. Per a la FUB, acollir aquest espai és "una magnífica oportunitat": "Ens obre la possibilitat a un munt d'accions i activitats per dinamitzar aquest espai", explica la vicerectora, Sílvia Mas. En aquest sentit, el primer que es farà serà catalogar les 8.000 publicacions. Més tard, al setembre, es constituirà una comissió per dinamitzar l'espai i fer accions com la creació d'un premi que fomenti la lectura infantil. "És un regal que ens ha fet la família d'un fons espectacular, i ens l'imaginem com un espai obert, un centre de referència", assegura Mas.