Moià es prepara per celebrar la setena edició del Festival Ex Abrupto amb una programació amb més de 50 propostes artístiques que van des de l'art urbà, passant per propostes musicals, performances i un mercat d'autoedició. Serà el 9 de juliol i mostrarà les creacions d'artistes catalans premiats per la seva excel·lència artística i amb projecció internacional com ara el fotògraf i assagista Joan Fontcuberta i la pianista Clara Peya, entre d'altres. Un any més, les cases del carrer de Sant Sebastià es convertiran en sales expositives juntament amb d'altres espais com el parc municipal Francesc Viñas i l'Auditori Sant Josep situat en una antiga església. Per primer cop també es farà un taller artístic per a joves sobre identitat i cos.

Entre els treballs artístics que es podran veure aquest dissabte a Moià destaca la proposta que signen el fotògraf i assagista Joan Fontcuberta i l'artista Pilar Rosado titulada 'Frenografies: atles visual de la follia' (2021); el dramaturg Roger Bernat amb la instal·lació artística 'Vero'; la fotògrafa i artista Tanit Plana amb 'Puber' un recull de retrats a joves de diferents classes socials i contextos, entre d'altres artistes. La pianista i compositora Clara Peya també actuarà en el festival, essent l'única activitat de pagament.

La programació també inclou propostes d'artistes emergents com són les vigatanes de música urbana Nessa i Solo k.os, l'artista i dissenyador Octavi Serra, el duet artístic i fundadors de la plataforma NeuroDungeon Yessi Perse, la compositora i pianista francesa Mélodie Gimard guardonada amb Le Prix d'Excellence en piano i música de cambra; el fotògraf Isaac Flores o la performer Isa Fontbona.

També se seguirà apostant per la conjunció d’artistes i col·lectius locals amb l'art contemporani més experimental. En aquesta edició, l'Orquestra de Cambra del Moianès es posarà en escena amb la bailaora Aina Nuñez; el moianesenc Mateu Ribó unirà passió musical amb la pianista i compositora Mél G i la poeta moianenca Neus P. Cirera executarà una proposta poètico-musical amb el músic Raynald Colom considerat un dels millors trompetistes de jazz d'Europa.

Cases convertides en espais expositius

El festival és també una aposta per la cohesió social i la participació veïnal. Per això, un any més alguns espais del poble acolliran propostes artístiques. És el cas de l'històric carrer Sant Sebastià on se cediran cases, casetes i palauets per a l'ocasió, permetent als artistes intervenir les entrades de les cases com a espai expositiu, convertint els mateixos veïns en agents transformadors i col·laboradors de les obres d'artistes nacionals i internacionals. El parc municipal Francesc Viñas serà l’espai de concerts d’electrònica i experimental, per a la sessió de tatuatges i pel mercat d’autoedició que aplegarà més de 20 creadors que treballen al marge del sistema mercantilista de l’art.

Als espais habituals del festival s'hi sumen, en aquesta edició, l'Auditori Sant Josep, antiga església de Sant Josep edificada el 1620 i el nou espai de pensament crític i creació artística de Moià, A Cobert. Ambdós indrets acolliran projectes musicals i performatius.

Com a novetat de l’edició d’enguany el col·lectiu Ex Abrupto coordinarà uns tallers artístics per a nens i joves sobre Cos i Identitat de Gènere a l'Escola Josep Orriols i Roca i a l'Escola Pia, dels quals se'n podran veure els resultats en una exposició al claustre de l'Escola Pia.