Si ja tens les entrades per a un dels dos concerts d’Eufòria, aquí et recordem algunes coses que et pot ser d'utilitat saber abans d'anar-hi.

Quan se celebren? Dissabte, 16 de juliol del 2022 (21.00 h) i diumenge, 17 (17.30 h) On se celebren? Al Palau Sant Jordi de Barcelona Quant dura el concert? La durada és de 90 minuts. A quina hora s’obren les portes? Dues hores abans de cada concert Els menors tenen alguna condició d’accés? Els menors de 14 anys han d’anar-hi acompanyats d’un adult. Així mateix, hauran de presentar el QR (se’ls hi demanarà a l’entrada). Informació i sol·licitud: https://palausantjordi.barcelona/informacio/acces-de-menor Els nens petits necessiten entrada? Per motius de seguretat i assegurances fins i tot els nadons han de tenir entrada. S’hi pot consumir alcohol? Els dos concerts han sigut declarats ‘concerts de joventut’. Per tant, està prohibida la venda de begudes alcohòliques a tot el recinte. Com s’hi pot accedir? Hi ha un servei de bus llançadora que va de plaça Espanya al Palau Sant Jordi i viceversa per un preu de 3 euros (anada i tornada). Només es poden comprar de manera ‘online’ i anticipadament. A moventiexperience.es, el dissabte l’horari de recollida és entre les 20.00 h i les 21.15 h i el de tornada, entre les 23.00 h i les 0.15 h. Diumenge, l’hora de recollida és entre les 16.00 h i les 17.15 h i la de tornada entre les 19.00 h i les 20.15 h. Cal portar el bitllet en paper o digitalment.