Aprendre a menjar bé

El catedràtic de Nutrició i Bromatologia i professor emèrit de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona Abel Mariné i la periodista Imma Amadeo publiquen una obra enciclopèdica que planteja les bases del que ha de ser qualsevol dieta «assenyada».

Després d’anys d’investigació acadèmica, Mariné fa una defensa tant dels aliments de proximitat com de l’hàbit de seure a taula. I lamenta que la moda faci que hi hagi persones que prefereixin menjar «coses raretes i que vinguin de lluny», com la quinoa, en lloc d’altres productes de proximitat amb les mateixes característiques nutricionals, com les mongetes. Per a Mariné, la clau en una dieta és la «diversitat» i «l’equilibri», i no menjar «molt d’una cosa i res d’una altra».

El volum consta de dos blocs. Un primer amb els aspectes més generals del bon menjar, amb les bases de la composició d’aliments i els fonaments de la nutrició, i un segon bloc, el més extens, que desplega tots els grups d’aliments segons descripció, composició, valor nutritiu, formes de presentació i consells de consum i conservació. Al final de cada grup d’aliments hi ha preguntes i respostes reals fetes a Mariné al llarg d’anys d’investigació acadèmica i col·laboracions en mitjans de comunicació.