Els concerts d'alta demanda són tot un repte. Quan artistes que mouen grans masses com podrien ser Coldplay, Harry Styles, Taylor Swift o Rosalía anuncien dates de concerts a ciutats grans, plouen les peticions d'ofertes. Quan això passa, és el moment de preparar la compra d'entrades. Abans, però s'ha de seleccionar la plataforma adequada de venda dels tiquets, s'ha de conèixer si hi ha prevenda i quan es farà i triar a quina zona del recinte volem situar-nos. Per fer front a aquesta situació i ajudar-te a agilitzar el procés, et resumim alguns dels consells que ofereix una de les principals plataformes de venda d'entrades a Espanya, Ticketmaster:

Compra només a plataformes de confiança

Només cal que facis una cerca al teu navegador web amb el nom de l'artista i l'any en què fa el concert per veure com hi ha una quantitat inacabable de portals que ofereixen les entrades per al concert. Tot i això, no totes son vàlides. És important que consultis a la web de l'artista quina és la plataforma responsable de vendre els tiquets i només fer servir aquestes. Evita webs no oficials si no vols córrer el perill de comprar una entrada falsa.

Mira si hi ha prevenda i sigues puntual

Hi ha ocasions en què algunes plataformes, com per exemple la promotora LiveNation, ofereixen la possibilitat de comprar entrades un dia abans de la venda oficial. Per això és important que consultis si existeix aquesta possibilitat per al concert del teu artista preferit. Segueix les pautes que et dona la plataforma, ja que t'especificarà l'hora de venda d'entrades, sigui venda o prevenda. Un cop arribi el dia, sigues puntual i prepara tota la documentació necessària i la targeta de crèdit. Encara que és probable que acabis fent cua virtual amb centenars de persones davant teu, mai saps si pots ser el primer.

No iniciïs diversos processos de compra alhora

Segons Ticketmaster, si comences diversos processos de compra al mateix dispositiu o a diferents, el sistema s'alentirà. També t'exposes a patir problemes i a trobar-te una cua virtual més llarga.

No refresquis quan entris a la cua virtual

Veure milers de persones davant teu a la cua virtual que es genera quan s'espera per comprar les entrades a plataformes com Ticketmaster pot generar-te la necessitat de refrescar la pàgina per avançar. Fer-ho és un error, segons l'empresa especialitzada en la venda d'entrades. Bàsicament, si ho fas, perdràs el teu lloc a la cua i tornaràs al final. Tingues en compte que veuràs en tot moment les persones que hi tens davant.

Revisa les teves dades

Si vols estalviar-te uns minuts, és interessant que revisis les teves dades al perfil de la plataforma on les compraràs per tal d'evitar errors alhora de la venda d'entrades. A més, si fas la teva compra a Ticketmaster, per exemple, pots iniciar sessió abans d'engegar el procés i així saltar-te un pas quan estiguis comprant.

Aquest consells, acompanyats de paciència, t'ajudaran a fer més fàcil el procés de compra d'entrades per al concert dels teus artistes preferits. Si els memoritzes, agilitzaràs l'adquisició i trigaràs menys a tenir els tickets a la teva disposició.