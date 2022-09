La transformació d'Ignasi de Loiola cobrarà vida al Teatre Kursaal de Manresa en un espectacle musical inèdit que s'estrenarà el 17 de setembre a la Sala Gran. 'Enecus' és un viatge a través de la vida d'Ignasi de Loiola que vol posar de manifest la transformació que va viure a la ciutat ara fa 500 anys des d'una mirada laica. L'espectacle vol oferir una lectura artística contemporània a la figura del religiós i, a la vegada, reivindicar el talent artístic de la ciutat i de la comarca. L'actor Jordi Figueras encarna el personatge principal i l'obra estarà dirigida per Enric Lloret, que també n'és el guionista.

La producció s’ha presentat avui en una roda de premsa al mateix Teatre Kursaal, amb la presència del regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, del director i guionista de l’obra, Enric Llort, i de l’actor Jordi Figueras, que encarna el personatge principal, que han estat acompanyats d’altres integrants de l’espectacle. En la presentació, s’ha destacat el fet que es tracta d’una producció 100% manresana, finançada per l’Ajuntament de Manresa —a través del projecte Manresa 2022— amb la participació del Teatre Kursaal. També s’ha destacat el bon ritme de vendes d’entrades. De moment, ja s’ha omplert el 50% de les butaques de les dues funcions, amb 800 entrades reservades. Es poden adquirir a la web de www.manresa2022.cat i a la de www.kursaal.cat.

La producció artística vol ser fidel al significat i sentit introspectiu que tot procés de transformació demana. En aquest cas, s’ha disposat i posat de relleu el talent que existeix a la comarca, i especialment a la ciutat de Manresa. Per aquest motiu, el director Enric Llort ha constituït una formació artística formada per manresans i bagencs de primera línia.

Jordi Figueras encarnarà el personatge principal, Enecus (Íñigo), que, acompanyat de cinc Presències, portarà a l’escenari la transformació interior d’aquest pelegrí que va deixar la seva empremta al món. Les cinc Presències que l’acompanyen, i que representen els pensaments i les càrregues emocionals del protagonista, són la Consciència, interpretada per Natxo Tarrés; el Desig, interpretat per la soprano Marta Valero; l’alter ego del personatge, que serà Salva Racero representant l’Aliè; la Culpa, que interpretarà Lluís Barrera encarnant la figura del pare d’Enecus (Ignasi), i finalment, l’Enyor, representant la mare, interpretada per la cantant Celeste Alías.

La producció anirà acompanyada del so, el personatge Sempitern, en el qual han treballat els germans Lluís i Miquel Coll, encarregats de la composició i direcció musical de l’obra, que comptarà amb deu peces que marcaran l’evolució d’Enecus. Durant l’espectacle-musical, els personatges estaran acompanyats per la coral Escriny, amb una cinquantena de cantaires. Pel que fa a la fotografia, és a càrrec d’Oriol Segon, mentre que Santi Serratosa ha fet l’assessorament en percussió corporal.