El CLAM reconeixerà enguany tres grans autors: Toni Serra (Abu Ali), Isaki Lacuesta i Jaime Rosales. Els dos darrers, que rebran els Premis d’Honor del festival, són familiars per la militància cinèfila, però el primer segueix sent molt desconegut a casa nostra tot i ser, paradoxalment, manresà.

Toni Serra (Abu Ali) (1960-2019) s’erigeix en un dels videocreadors més valuosos, innovadors, polièdrics i singulars que ha donat el nostre país. En la seva obra, audaç i personalíssima, conflueixen brillantment una concepció ambiciosa, una riquesa intel·lectual, una mirada poètica i una dimensió mística. Les seves propostes són summament exigents i ens embolcallen amb un lirisme subtilíssim, una expressivitat depurada i una veritable transcendència. I també és igualment important la seva trajectòria paral·lela com a teòric i cofundador, el 1993, d’OVNI (Observatori de Vídeo No Identificat), tot reivindicant el vessant cultural i filosòfic de la imatge. El Toni va assistir a la memorable sessió col·lectiva, el desembre del 2008 al Kursaal, en què vam admirar algunes de les seves creacions. El Clam no només li retrà un merescudíssim homenatge, sinó que, a més, crea un guardó amb el seu nom per premiar els treballs que respirin el seu esperit inquiet i heterodox. El festival oferirà un tast significatiu de la seva carrera amb set propostes, rodades entre el 1996 (Interzona) i el 2015 (Trance with the Green Man). La màgia lliure de l’Abu Ali us espera (Dilluns 25. 21 h, Bages Centre. Amb els hereus de llegat del cineasta)

D’altra banda, Isaki Lacuesta (1975) esdevé el prototip perfecte del creador audiovisual del segle XXI. Un autor versàtil i polivalent que ha explorat nombrosos territoris artístics amb una inventiva desbordant i sense complexos. La seva obra, sempre oberta i sorprenent, bascula entre les instal·lacions per museus i un cinema declaradament híbrid que fusiona magníficament la realitat i la ficció. Cravan vs Cravan (el seu memorable debut que rodà fa vint anys), La leyenda del tiempo i Entre dos aguas són alguns dels seus films més subjugants. Un año, una noche (la recreació de l’esborronador atemptat que patí el club Bataclan, de París, el 2015), que va commoure l’audiència al darrer Festival de Berlín, suposa la nova perla del director gironí. (Dimarts 26. 19.30 h, Bages Centre. Masterclass del cineasta; a les 21 h, lliurament del Premi d’Honor i projecció del film).