El cor de Catalunya, Manresa, va ser l’escenari escollit per donar veu als pobles catalans afectats per diferents casuístiques, com la falta d’infraestructures o la despoblació, a través dels premis Poble de l’Any. I per destacar, amb aquesta mateixa intenció, les iniciatives locals que lluiten per revertir la situació i millorar el futur de tota la xarxa que formen els pobles del territori català.

D’aquesta manera, el Teatre Kursaal de Manresa va acollir el 27 de setembre passat, just fa una setmana, la primera gala d’entrega dels premis Poble de l’Any, l’última iniciativa de Prensa Ibérica per visibilitzar les poblacions més petites del territori rural i marítim i guardonar el seu esforç per reinventar-se. Tot això de la mà amb les capçaleres que el grup editorial gestiona a Catalunya, com són EL PERIÓDICO, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà.

Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà; Batea, a la Terra Alta; Móra la Nova, a la Ribera d’Ebre, i l’Escala, a l’Alt Empordà, i els seus representants municipals van ser els protagonistes de la nit, els guanyadors dels premis Poble de l’Any en les quatre categories que es van concedir: cultura, agrícola, tecnologia i digitalització i sector marítim.

Convocatòria

El camí per arribar a escollir els millors pobles de l’any va començar el 15 de juny, amb un període de presentació de convocatòries i el posterior vot d’un jurat qualificat, format per representants de les empreses patrocinadores i els directors dels diaris participants. Van escollir 12 finalistes, tres per categoria. Calonge i Sant Antoni, Arbúcies i Sitges en la categoria Millor Poble Cultural; Batea, Peralada i Artés en la categoria Millor Poble Agrícola; Palamós, Tossa de Mar i l’Escala per a Millor Poble Marítim; i Sant Feliu de Llobregat, Vilablareix i Móra la Nova com a finalistes de Millor Poble Tecnològic. De tots ells n’han sortit els guanyadors en cada categoria, que s’han decidit a través d’una votació popular protagonitzada pels lectors del grup.

Iniciatives singulars

Al voltant de 200 persones van assistir a la cita organitzada per Prensa Ibérica per conèixer els guanyadors dels premis Poble de l’Any després de la votació popular. També hi van assistir alcaldes i representants dels 12 pobles finalistes i de les empreses i administracions patrocinadores de l’esdeveniment, com Chocolates Torras, Tallers Ballús de Toyota, Endesa, Cafès Pont, Bon Preu-Esclat, de la Generalitat de Catalunya, i de l’Ajuntament de Manresa. A la gala hi van intervenir algunes cares conegudes, com Ignasi Genovès, director general de Difusió de la Generalitat de Catalunya; Marc Aloy, alcalde de Manresa, i Sergi Guillot, director general del grup Prensa Ibérica, a més de l’actor i humorista Fel Faixedas, presentador i animador de la vetllada. El resultat va ser una trobada valorada entre públic, alcaldes, polítics, patrocinadors i periodistes per destacar les millors iniciatives en matèria local, posar en comú els reptes a superar per continuar creixent i visibilitzar l’esforç que es porta a terme per tot el territori.

"Catalunya és un territori molt gran, molt divers, i amb moltes casuístiques diferents que encara no coneixem. Premis com el Poble del Any ajuden a fer valdre la feina que es porta a terme i les inquietuds que afecten tot el territori català", destacava en declaracions posteriors a l’esdeveniment l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, sobre la iniciativa.

Una vegada constatat l’èxit del premi Poble de l’Any, el grup editorial té la intenció que aquesta iniciativa continuï creixent. A més a més, amb aquest esdeveniment, Prensa Ibérica escalfa motors per a una altra cita important al calendari: la 20a edició del premi Català de l’Any, un dels estendards d’EL PERIÓDICO, que se celebrarà el dia 15 de novembre.