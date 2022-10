Han tingut una vida de rock and roll: unes estovalles ‘ennoblides’ amb esbossos dels Beatles abans del seu últim concert oficial a San Francisco han tornat a les mans dels seus amos després de 50 anys d’haver desaparegut.

Aquesta relíquia, que porta la marca de cada membre dels ‘Fab Four’, va néixer a la cantonada d’una taula durant un menjar abans del seu últim concert a Candlestick Park el 1966. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr van deixar la seva empremta, així com la cantant de folk Joan Baez.

El restaurador Joe Vilardi immediatament va emmarcar i va exhibir aquest record únic a la finestra del seu bar. Però l’article de col·lecció va ser robat i es va mantenir fora del radar durant 55 anys... fins que va rebre una trucada recent de Texas el seu net, Michael Vilardi.

«Una senyora em va preguntar si la nostra família tenia un negoci de restaurant a San Francisco, i immediatament vaig tenir la sensació que tenia alguna cosa a veure amb les estovalles», va dir a l’AFP Michael Vilardi. «El seu germà tenia les estovalles, no sabia què fer amb elles i les va conservar durant tots aquests anys».

«Va mirar de vendre-les, però com que l’hi van robar, podria haver-se ficat en problemes, per la qual cosa la seva germana el va convèncer que les tornés»,va relatar Vilardi.«Mai vam pensar que tornaríem a veure-les, i vam créixer escoltant la història del meu avi. Cap de nosaltres havia vist les estovalles», va afegir.

Subhasta

Les estovalles ara seran subhastades. L’afortunat comprador podrà contemplar de prop la posta de sol psicodèlica esbossada per John Lennon, els retrats plasmats per Paul McCartney i Joan Baez, així com les firmes de George Harrison i Ringo Starr.

És probable que aquest record únic arribi als 25.000 dòlars, segons la casa de subhastes Bonhams.

El concert de Candlestick Park va passar a la història com l’última actuació comercial de la banda, que va anunciar la seva separació després d’aquesta gira per Amèrica del Nord.

Més de 50 anys després, la «Beatlemania» sobreviu i els records del grup segueixen disputant-se a preus desorbitats. El 2015, el primer contracte discogràfic firmat pels Beatles es va vendre per 75.000 dòlars a preu d’or en una subhasta.