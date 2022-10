L’any 1971 la censura franquista va prohibir la publicació de la novel·la de Manuel de Pedrolo Visita a la senyora Soler argumentant la seva «immoralitat». Aquest 2022, després de més de cinquanta anys, la novel·la inèdita ha vist la llum per primera vegada, publicada per l’editorial Fonoll i amb una edició i pròleg d’Anna Maria Villalonga, comissària de l’Any Pedrolo, celebrat el 2018. Igualada acollirà el 27 d’octubre la presentarà de la novel·la al local d’Òmnium Anoia (Santa Maria 12) en un acte organitzat per l’entitat amb la col·laboració de Llegim..? Llibreria i amb la presència de la prologuista del llibre, del filòleg Jaume Farrés i de la coordinadora de l’editorial Fonoll, Anna Perez Mir. El llibre, escrit el 1959, tracta la sexualitat femenina des d’una òptica inacceptable per la moral de l’època, amb el rerefons polític i social de la grisa Barcelona de la postguerra.