Cineclub projecta aquest diumenge Flee; una sessió inclosa dins dels actes de Tocats de lletra. Aquesta producció danesa ha esdevingut una de les grans sorpreses d’enguany: després d’excel·lir a Sundance, rebé tres nominacions a l’Òscar i recorregué triomfalment nombrosos certàmens internacionals. Un reconeixement totalment justificat per una obra prodigiosa i modèlica que pertany a un subgènere (els documentals animats) que en els últims anys ens ha deixat un bon grapat de títols magnífics i amb un fort component testimonial (Persépolis, Vals con Bashir i Un día más con vida, entre altres).

Jonas Poher Rasmussen recrea l’odissea verídica, paradigmàtica i aterridora d’un ciutadà afganès (amaga la seva veritable identitat sota el nom d’Amin per evitar represàlies) que, després de patir les vicissituds més increïbles i doloroses en el seu país natal (devorat per la intransigència d’un règim totalitari), aconseguí fugir i instal·lar-se a Escandinàvia.

El relat teixeix mitjançant tot un seguit de prodigiosos flaixbacs (salts cap enrere en el temps) el procés d’alliberament exterior i interior d’un ésser delicat i turmentat (doblement perseguit, per raons ideològiques i d’orientació sexual) que malda per exorcitzar els seus fantasmes més íntims i assolir finalment la llibertat. L’autor danès recrea un malson estremidor, i alhora sap copsar amb una escriptura sensible i commovedora la catarsi d’un refugiat que pot escoltar finalment la seva veu i desprendre’s de les tenebres més invisibles.

Si Flee s’imposa finalment com una proposta extraordinària, és perquè el seu cant solidari a la dignitat humana està plasmat amb una combinació heterodoxa i rodona de bellesa plàstica i compromís ideològic, de lirisme visual i contundència crítica. Un viatge edificant, inspirat i memorable cap a la llum.