El Teatre Kursaal de Manresa hostatjarà sis funcions del musical La jaula de las locas del 19 al 22 de gener del 2023, i d'aquesta manera l'equipament de la capital bagenca serà novament l'escenari d'un musical de gran format més de cinc anys després de les representacions de Priscilla, reina del desierto, de l'octubre del 2017. Dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix, l'obra es va estrenar la tardor del 2018 a Barcelona, després va fer estada a Madrid i, posteriorment, va iniciar una gira per diferents localitats de l'estat que inclourà Manresa.

Les entrades es posen a la venda aquest dimecres 2 de novembre a les 11 h, tant a les taquilles del Kursaal com a la pàgina web kursaal.cat.

DADES A TENIR EN COMPTE Quins dies es faran les funcions? Dijous 19 de gener a les 19 h. Divendres 20 de gener a les 17 i a les 21 h. Dissabte 21 de gener a les 17 i a les 21 h. Diumenge 22 de gener a les 18 h. Quin preu tenen les entrades? 39 euros el dijous i el divendres a les 17 h. La resta de funcions: 55 euros a la platea (49 euros amb el Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30 anys) i 49 euros a l'amfiteatre (43 amb els descomptes esmentats). Quan es posen les entrades a la venda? Dimecres 2 de novembre a les 11 h, a taquilles del Kursaal i al web kursaal.cat.



La jaula de las locas és un musical de Broadway protagonitzat per Àngel Llàcer i Ivan Labanda, amb Manu Guix com a director musical. El muntatge presenta l'Albin i el Georges, que viuen en parella plàcidament i regenten el club nocturn La Cage aux Folles, a Saint Tropez. La tranquil·litat, però, salta pels aires quan en Jean Michel, fill d'en Georges, anuncia que es casarà amb la filla d'un diputat ultraconservador. El contacte entre les dues famílies serà explosiu.

L'espectacle, produït per Nostromo Live, i amb coreografies de Miryam Benedited, té un elenc de 24 artistes i músics en directe. La comèdia té una durada de dues hores i mitja i hi ha fins a 140 canvis de vestuari.

Manresa és l'única ciutat catalana que acollirà la producció, al marge de Barcelona, on a partir del febrer hi tornarà novament per fer temporada al Teatre Tívoli.