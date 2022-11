Salvador Pané Vidal, poeta català resident a Zuric (Suïssa) ha estat guardonat per unanimitat dels membres del Jurat amb el 27è premi Josep Fàbregas i Capell de poesia, amb el recull Hong Kong by Night. Els membres del jurat van definir el treball de Pané amb aquestes paraules : “El llibre és una bona construcció que equilibra el tema amb la necessitat poètica. Els poemes saben passar del tema general al concret, que ajuda a connectar el lector amb l'univers poètic, extret de l'experiència personal del poeta a la ciutat de Hong Kong. Finalment, hi ha una imatgeria original i suggeridora, extreta de la cultura asiàtica, que li dona un gran atractiu”. Segons l’autor, “el poemari vol ser un retrat de Hong Kong, des del luxe extremat a la misèria més despietada, des de l’espiritualitat dels seus temples i monestirs als plaers materials, des de la natura i diversitat que l’envolta al ciment i els neons més infames”.

L’acte de lliurament del premi va tenir lloc el dissabte 29 d’octubre a les 6 de la tarda a la Casa Museu Torres Amat de Sallent. El Molt Honorable president Quim Torra va presidir l’acte de lliurament del premi junt amb la primera tinent d’alcalde de Sallent, Silvia Tarda. El president va lliurar el guardó a Pané. El poemari serà publicat per Témenos Edicions i el guanyador rebrà 300 euros de premi. El jurat del 27è premi Josep Fàbregas i Capell de poesia estava format per Rosa Arrazola, David Madueño Sentís, Jaume Invernon, Eduard Miró i Raymond Aguiló (guanyador de l’edició anterior). Pané és codirector del grup Multi-Scale Robotics Lab a l’Institut de Robòtica i Sistemes Intel·ligents (IRIS) de l’ETH Zuric. Fill del Masnou, Pané compagina la passió per la ciència musicant poesia. L’acte també va tenir el punt emotiu de recordar a Jordi Fàbregas i Canadell, tant per part de la família amb unes paraules del seu fill Pol Fàbregas com pel retrat que hi havia a la presidència fet per la sallentina Alba Blasco. L’actuació musical que va donar el to de qualitat a l’acte de lliurament del premi Fàbregas va anar a càrrec de Josep Andujar SE.