El periodista berguedà de TV3 Manel Alías, Premi Comunicació de Regió7 aquest 2022, ha estat guardonat amb el Premi Muriel Casals de Comunicació 2022 d'Òmnium Cultural. El jurat, format per Sebastià Serrano, Núria Iceta, Sara Gonzàlez, Àlex Gutierrez, Odei A.-Etxearte, Albert Sàez i Mònica Terribas, ha decidit atorgar el guardó al periodista de TV3 “per la seva acurada i arriscada cobertura de la guerra de Rússia a Ucraïna, oferint testimonis de primera mà a banda i banda del conflicte, amb una mirada política i social” i també per “una feina de més de vuit anys de pedagogia i informació com a corresponsal a Rússia a través dels mitjans públics i en llibres” com són ‘Rússia, l'escenari més gran del món’ (2021) i ‘L'última victòria de l'URSS’ (2022).

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que Alías “ha estat un corresponsal de guerra exemplar, explicant rigorosa i objectivament des de la primera línia la guerra de Rússia a Ucraïna amb valentia i professionalitat”. També ha recordat la seva “increïble tasca periodística i polivalència” durant les seves més de dues dècades treballant als mitjans públics catalans. El guardó es lliurarà aquest dimarts en el marc de la 72a Nit de Santa Llúcia-Festa Òmnium de les Lletres Catalanes. El premiat Manel Alías (Berga, 1977), és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UAB i des del 2001, és periodista a Televisió de Catalunya. Ha treballat en programes com l’InfoK i La nit al Dia, i també a informatius, on es va especialitzar en temes d’educació. Entre el 2015 i el 2021 va ser corresponsal de TV3 i de Catalunya Ràdio a Rússia, i ha estat enviat especial pels mateixos canals a la guerra d’Ucraïna. Ha realitzat quatre 30 minuts i ha escrit dos llibres: ‘Rússia, l’escenari més gran del món’ i ‘L’última victòria de l’URSS’.