El premi Comunicació d’enguany ha estat atorgat al periodista Manel Alías Tort, nascut a Berga l’any 1977. Alías ja era una cara ben coneguda pels catalans després de set anys al capdavant de la delegació de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, que va estrenar, però al cap de pocs mesos d’acabar aquesta etapa de la seva trajectòria professional ha hagut de fer novament les maletes i tornar durant un temps a terres eslaves per informar sobre el terreny de la guerra a Ucraïna, amb cròniques tant rigoroses com intenses, empàtiques i sovint corprenedores des de l’escenari de les operacions i de les desolacions.

La seva acreditada professionalitat s’ha hagut d’imposar a l’esquinçament interior pel fet d’haver d’informar d’una guerra en la que l’agressor és el govern d’un país de bona gent que ha après a estimar profundament, on ha trobat la seva esposa i mare del seu fill, i on ha teixit intensos llaços familiars.

Durant set anys anys d’empaitar notícies i elaborar reportatges, Alías ha recorregut la immensitat de Rússia recollint històries extraordinàries que no cabien en una crònica, però que ajuden a entendre el país en la seva complexitat, i les ha recollit en el llibre «Rússia, l’escenari més gran del món» (2021).

L’afany de saber més sobre aquella terra i la seva gent també l’ha portat a seguir els rastres dels atletes exsoviètics que van participar als Jocs de Barcelona 92, homes i dones que havien estat entrenats des d'infants per excel·lir en les seves disciplines al servei de la propaganda d’Estat d’una Unió Soviètica que s’acabava d’esfondrar quan van participar a la cita olímpica. D’ells en parla al llibre L’última victòria de l’URSS, que s’ha publicat enguany, i del qual parlem en l’edició de dissabte.

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau en Videoperiodisme ENG per la Universitat Pompeu Fabra, va tenir la seva primera experiència periodística a la redacció de Regió7 a Berga. El 2001 va entrar a treballar a Televisió de Catalunya, on ha presentat l’informatiu infantil Info K i ha estat cap d’edició de La nit al dia, entre altres responsabilitats. Especialitzat en temes d’educació, també és autor dels reportatges del programa 30 minuts com Notes d’educació i Començar de nou, que va quedar finalista al Japan Prize del 2005.