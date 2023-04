Per primer cop, i si no hi ha cap canvi de darrera hora, la històrica llibreria manresana Roca, del carrer Sant Miquel, la més antiga d’Espanya, i probablement d’Europa, pertanyent a una mateixa família, no obrirà portes per Sant Jordi per malaltia de la seva propietària, Maria Alba Serra Roca, tal com explicava ahir a aquest diari des de l’hospital ella mateixa. L’històric establiment va ser fundat per Pau Roca, besavi de la seva mare, que va participar en la crema del paper segellat el 1808, la revolta manresana contra l’autoritat napoleònica.

La llibreria ha viscut la pandèmia de la grip del 1918 i la guerra civil: «Si n'han passat, de coses! No sé si devien tancar llavors, però a la finestra hi havia una reixa per on devien passar els llibres», apunta. També, com la resta d'establiments, la pandèmia de fa tres anys. Ella va agafar el relleu dels tiets al capdavant del negoci el 1984, i n'és l'única treballadora, amb el suport del seu marit. La llibreria ja no va muntar paradeta al Passeig, l'any passat però sí davant la placeta del davant de la botiga.