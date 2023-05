La sala 1 del Multicinemes Bages Centre de Manresa s'ha omplert a les vuit del vespre d'aquest dimecres de manresans i manresanes que han assistit a la preestrena del film Marlowe. La pel·lícula s'ha estrenat a la sala manresana dos dies abans que el film de Neil Jordan arribi a les pantalles de l'estat. Durant l'acte s'ha reconegut als extres que van participar en el rodatge de la producció que va filmar diferents escenes al bar Miami de la capital del Bages, amb Liam Neeson i Colm Meany. Un petit homenatge als figurants, absolutament necessaris, que aguanten estoicament les hores i hores de rodatge de qualsevol petita escena.

Rodatge a Manresa

L’entrada de Colm Meany (en el paper del policia Bernie Ohls) a la cafeteria-restaurant Miami on l’esperava Neeson, i una escena amb figurants a la cantonada del carrer Jaume I, envoltat de cotxes d’època i palmeres d’atrezzo, van ser el plat fort del rodatge al carrer. Però el menú principal es va cuinar amagat de la vista de curiosos: les escenes interiosr de la Schmidt’s Liquors on el detectiu Marlowe es troba amb Ohls. La decisió de rodar en aquest establiment manresà es van prendre com explicava llavors a aquest diari Josep Guardiola, coordinador del Grup Diesa, al qual pertany el restaurant Miami, «en un dinar: hi havia tres llocs a Catalunya» per ser Schmidt’s Liquors i la «tria va ser Manresa". Uns dies abans del rodatge, l’equip de producció i d’art del film ja estava adequant el local per a la filmació, que es va fer a la planta baixa i que va recuperar per uns dies l’enrajolat original.

El film és una adaptació de «La rubia de ojos negros», una de les novel·les amb les quals l’escriptor John Banville com a Benjamin Black va perllongar la carrera del detectiu creat per l'escriptor estatunidenc Raymond Chandler fa gairebé 90 anys. La pel·lícula es va presentar en el passat Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ambientat a Los Angeles de finals dels anys 30, el detectiu en hores baixes Philip Marlowe (Liam Neeson) és contractat per a trobar a l'ex amant d'una glamurosa hereva (Diane Kruger), filla d'una coneguda estrella de cinema (Jessica Lange). La desaparició desenterra una xarxa de mentides i Marlowe es veurà embolicat en una recerca perillosa i mortal en la qual tots els implicats amaguen alguna cosa