Cartes als avions, d’Alba Gibert; La frontera, de la cia Fata Morgana; No hi pensis més, de Mireia Araez i Propera parada, de Siena Produccions són les quatre obres finalistes de la tercera edició del Premi Jove de Microteatre d’Els Carlins, que es farà aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda. Oberta per primer cop arreu del territori, la convocatòria, amb deu propostes presentades, té intèrprets terrassencs i barcelonins. Com en la passada edició, les 4 obres finalistes es representaran simultàniament en diferents espais del teatre, amb el públic dividit en quatre grups. S’atorgaran dos premis: el del públic (150€) -que votarà al final del recorregut escènic- i el del jurat (500€), format per set persones tant vinculades com externes a l’entitat.

La frontera Direcció: Sandra Cendra. Dramatúrgia: Sandra Cendra i Carol Blanco. Intèrprets: Alexandra Arnold i Míriam Lladó. Producció: Fata Morgana. Argument: Distòpia on dues noies conviuen en un mateix espai, aïllades l’una de l’altra de per vida per un mur invisible. Però, què succeeix quan descobreixen que aquell mur que creien que les separava no ha existit mai?. Lloc: La representació es farà a l’escenari, amb el públic en el mateix espai. Propera parada Direcció: Pau Gonzálvez. Dramatúrgia i producció: Siena Produccions. Intèrprets: Maria Carceller i Jaume Oliva. Argument: Cada tarda, quan torna del despatx, el Cesc es troba al tren a la Juno... Has sentit mai la imperiosa necessitat de conèixer a la persona que et trobes cada dia al tren? T’has atrevit mai a preguntar-li com es diu, quina música escolta o a què es dedica?. Lloc: La representació es farà al vestíbul. No hi pensis més Direcció: Mònica Pérez. Dramatúrgia: Mireia Araez. Intèrprets: Aina Araez i Mireia Araez. Argument: L’Estel es vesteix per assistir a un enterrament al qual no sap si anar-hi. Mentre tria les sabates mantindrà una conversa en què es plantejarà si escollir les sabates que tothom espera que es calci, les còmodes o les que realment sap que li convenen més, les que potser demà li faran mal. Lloc: La representació es farà en una aula del primer pis (ping-pong) Cartes als avions Direcció i dramatúrgia: Alba Gibert. Intèrprets: Alba Gibert i Estel Aparicio. Argument: Què passa quan algú marxa i queden coses per dir? Hi ha alguna manera de tirar el temps enrere o s’ha de viure amb el remordiment per sempre? En un món on les paraules s’han de comprar per poder ser dites, l’Adhara ho descobrirà a través de l’Àngel. Lloc: la representació es farà al pati exterior del teatre.