Veïns de la zona de Montjuic de Barcelona han denunciat a través de les xarxes socials que els concerts del grup britànic Coldplay a l'Estadi Olímpic -aquest dimecres se n'ha fet el primer d'una sèrie de quatre consecutius- superen els nivells de soroll permesos. En una de les publicacions al compte de Twitter de la Plataforma Afectats per la Contaminació Acústica i Massificació d'Esdeveniments (Pacame) s'aporta una fotografia d'un sonòmetre feta ahir a l'interior d'un pis a un quilòmetre de l'estadi que mostra un registre de 56,8 decibels, gairebé 4 més dels 53 permesos, xifra que l'entitat ja considera "una burrada". Pacame ha lamentat la passivitat de l'Administració davant d'un problema que asseguren que fa anys que dura.

Un dels membres de la plataforma, Jordi Andolz, ha explicat a l'ACN que la gran quantitat d'esdeveniments musicals que es fan a la zona han comportat a Montjuic el sobrenom de "la muntanya de la música". En aquest sentit relata que només en els darrers dies s'han encadenat de forma gairebé consecutiva un festival de rock al Poble Espanyol, l'actuació d'Elton John i ara els quatre espectacles de Coldplay.

La pressió de les diferents plataformes veïnals que s'han organitzat a Barcelona -on el problema afecta diferents parts de la ciutat- ha donat a conèixer la situació d'aquests veïns, entre els quals n'hi ha que, segons Andolz, s'han de medicar per poder conciliar el son.

"No estem en contra que es facin aquests esdeveniments", puntualitza el portaveu de Pacame, però els veïns sí demanen mesures per pal·liar les infraccions de la normativa o poder participar en les taules on es prenen les decisions sobre aquests esdeveniments. Alhora la plataforma denuncia la pressió que fan sobre l'Ajuntament els 'lobbies' que hi ha darrera d'uns grans espectacles que aporten "beneficis a uns quants i perjudicis a molts".

"L'Administració sempre té molt bones paraules", afirma Andolz, que subratlla que aquests dies de campanya electoral han trobat molts interlocutors entre els partits polítics, "però després no hi ha realitats". Per exemple, afirma que fa anys que demanen sonòmetres a la zona per poder determinar el nivell de contaminació acústica.

A banda del soroll, Pacame denuncia els efectes de la massificació, com la brutícia que queda l'endemà d'aquests esdeveniments o els conflictes que comporta la relació entre uns veïns que defensen el seu dret a descansar i els assistents als concerts amb l'actitud d'esbarjo corresponent.

En aquest punt concret, Andolz lamenta la poca presència de la Guàrdia Urbana a la zona per controlar, entre d'altres, fenòmens com els del botellot.