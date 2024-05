Les 5 coses de les que te'n penediràs abans de morir segons un estudi

Quan rebem un diagnòstic terminal, la nostra vida fa un gir de 180 graus i ens hem de preparar per al pitjor. Bronnie Ware, una coneguda infermera australiana, ha treballat durant dècades assistint pacients en els seus últims dies de vida, i per això ha explicat en un blog quines són les 5 coses de les quals més se'n penedeixen. Aquestes conclusions han esdevingut en un llibre, llibre Els cinc manaments per tenir una vida plena. Són els següents:

No haver viscut una vida més autèntica , no haver tingut el coratge de fer allò que un vol a cada moment.

Haver treballat tant, no gaudir de la vida sense estrès laboral. No haver tingut més temps per a tu.

No haver tingut valentia per expressar sentiments.

No haver mantingut les amistats , haver deixat que desapareguessin amb el pas del temps.

No ser més feliç. En general, molts d'aquests pacients explicaven a aquesta infermera que els hauria encantat ser més feliços.

En el fons, és durant els nostres darrers dies quan mirem enrere i recordem com ha estat la nostra vida. Un balanç que ens serveix per sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, i abandonar aquest món de manera tranquil·la i pacífica.