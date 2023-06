Les Vesprades sota l'alzina de Fonollosa, el festival anual de música que celebra enguany la seva 16a edició, ha rebut una resposta impressionant per part del públic. En tan sols dues setmanes des de l'inici de la venda d'entrades, s'han exhaurit totes les localitats disponibles per al concert del mític grup de rock català Els Pets.

L'organització del festival ha rebut en els últims dies nombroses peticions per part del públic per ampliar l'aforament i oferir més entrades. L'organització ha estudiat aquesta possibilitat, conscients de la demanda creixent i del desig de més persones de participar en l'esdeveniment. Malauradament, després de l'avaluació, s'ha determinat que l'ampliació de l'aforament no és una opció viable.Així mateix, la direcció de l'esdeveniment ha recordat al públic que no es vendran entrades el mateix dia de l'esdeveniment. Només aquelles persones que ja tenen una entrada podran accedir al recinte. Aquesta mesura es pren per garantir la seguretat i la comoditat de tots els assistents.

Les Vesprades d'aquest any se celebraran en la nova ubicació de les feixes de Cal Tomàs, sota les alzines del Mas Serarols.