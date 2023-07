El gust estiuenc de l'estrena d'Indiana Jones 5 s'ha barrejat amb la nostàlgia dels més veterans, creant un ambient familiar i d'enyorança a les sales de cinema. A Manresa, Bages Centre dedica dues de les dotze sales a la projecció de la pel·lícula amb l'objectiu de "repartir més a la gent", segons un dels treballadors de l'establiment.

La sessió matinal de dissabte començava quan passaven deu minuts de 2/4 de 12 del matí, però els més matiners ja eren esperant que obrissin la porta del cinema des de les 11. Mercè Murillo i José Luís Domínguez han sigut dels primers a arribar a la sala. Ells no van poder veure les primeres pel·lícules d'Indiana Jones al cinema perquè encara eren massa petits, però sí que recorden "molt bones estones" veient-les per la televisió.

Per Murillo, el millor d'aquestes pel·lícules són els efectes especials: "en aquella època els efectes ens semblaven espectaculars, suposo que amb aquesta nova pel·lícula hauran invertit molt en això", suposava, a punt d'entrar a la sala de projecció. Domínguez, en canvi, destaca per sobre de tot el "bon treball" de l'actor principal, Harrison Ford.

El públic de les sessions matinals sol ser majoritàriament familiar i no ha estat diferent amb la projecció d'Indiana Jones 5 o Indiana Jones i el Dial del Destí. Josep Blasco és un pare de família que ha anat aquest migdia al Bages Centre amb els seus tres fills adolescents a veure la pel·lícula del moment. "Són pel·lícules que sempre ens han agradat molt a casa i quan vam saber que la farien al cine, no va ni fer falta dir que vindríem", explica, divertit, després de comprar les entrades.

Jordi Escaler i Susana Rodríguez han anat a veure la pel·lícula amb el seu fill des d'Artés. Escaler detalla que "les pel·lícules d'Indiana Jones sempre són molt entretingudes i sempre ens han agradat molt". Susana Rodríguez destaca la "capacitat d'arribar a molts tipus de públic de formes diferents", per aquest motiu, considera que és un film "perfecte per veure en família". Abans d'entrar a la sala desitjaven que el nou film mantingués l'essència de tots els anteriors.

Fanàtics declarats

Després de gairebé quaranta anys de l'estrena de la primera pel·lícula de la saga, Indiana Jones ha guanyat un reguitzell de fans. Maribel Álamo i Antonio Jiménez es consideren a si mateixos fanàtics de les pel·lícules: "les tenim totes en DVD i en cinta", detallava, il·lusionada, Álamo. La seva parella explicava que els fa "molta il·lusió poder veure una pel·lícula d'Indiana Jones al cinema de nou, és com tornar uns anys enrere".

Segons Álamo i Jiménez, el millor de la saga són les històries que s'expliquen en cada pel·lícula i, com no podia ser d'una altra forma la interpretació de Harrison Ford en el paper protagonista.

A part del públic familiar i adult, a la sala també hi ha entrat una parella jove. La Carla Ramos i el seu xicot han anat a veure la pel·lícula perquè a ella sempre li ha agradat molt la saga d'aventures per excel·lència. "A casa les havia vist per la tele i m'ho passava molt bé", recorda ella. Per Ramos la interpretació de l'actor principal és "perfecta", de fet, Ford és la raó principal per la qual han anat a veure la pel·lícula: "si no hi fos ell, no crec que haguéssim vingut".