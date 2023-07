Santiago Segura continua sent un dels rostres més actius del cinema espanyol i els seus propers projectes tenen característiques molt diferents. Primer de tot el veurem a La navidad en sus manos, una altra comèdia familiar en aquest cas dirigida per Joaquín Mazón, i després participarà a La obra (León), una comèdia més adulta dirigida per Antonio Resines i protagonitzada per Jorge Sanz i Ana Belén; també, a la sèrie fantàstica Vade Retro, on estarà acompanyat per Eduardo Noriega.