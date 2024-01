La sala Els Carlins estrenarà aquest diumenge el CineXic, un programa d’impuls del cinema infantil en català a través d’un circuit de sales arreu del territori, que ofereix una programació estable de pel·lícules infantils en català per a tota la família. CineXic és una iniciativa d’Òmnium amb la col·laboració de Rita & Luca i Pack Màgic, distribuïdores de cinema infantil en català. Manresa s’afegeix, així, a les poblacions del Bages i del Moianès que ja projecten el CineXic com Sallent, Sant Fruitós de Bages i Santa Maria d’Oló, i altres localitats de la Catalunya central com Igualada, Martorell, Puig-reig, Esparreguera, Sant Martí de Tous, Piera, Solsona o Bellver de Cerdanya.

A Manresa, el CineXic, s’estrena el 28 de gener i es podrà veure en vuit projeccions, una per mes, al llarg de l’any. Serà a Els Carlins, carrer de la Sabateria, 3-5, de gener a maig i d’octubre a desembre. Així el dia 28, a les 12.30 h, es podrà veure el film "Ratolins i guineus. Una amistat d'un altre món", de Denisa Abrhámová i Jan Bubeníček sobre dos enemics mortals, la ratolina Valentina i la guineu Víctor, que es retroben al cel després de patir un malaurat accident. Enguany, 85 sales i espais adherits a aquesta iniciativa, repartits arreu del país, projectaran una pel·lícula al mes dirigida a un públic familiar d’entre 3 i 12 anys. Les pel·lícules projectades sota el segell CineXic tenen qualitat artística i pedagògica, i són seleccionats amb perspectiva de gènere, respecte a la diversitat i foment dels drets socials i universals. Amb aquesta iniciativa, Òmnium aposta per l’audiovisual i el cinema per per revertir el descens de l’ús social del català i millorar la situació de la llengua en el futur. El film és recomanat per a criatures a partir de cinc anys i l’entrada val 4 euros (entrades.elscarlins.cat)