Josep Pons (Puig-reig, 1957) ha estat anunciat aquest dijous com a nou director artístic i titular de l'orquestra alemanya Deutsche Radio Philharmonie, un dels conjunts més destacats dins del sistema d'orquestres alemanyes de ràdio. Començarà la seva titularitat la temporada 2025/2026 succeint el director finès Pietari Inkinen i seguint l'estela d'anteriors titulars com Myung-Whun Chung, Marcello Viotti i Hans Zender. L'actual director titular del Liceu finalitzarà el seu contracte quan estava previst, el juliol del 2026, i alternarà les dues institucions en la que serà l'última temporada a teatre líric català.

El Gran Teatre del Liceu ha volgut agrair a Pons la feina "rigorosa i incansable" que ha fet des del 2012 en la transformació i renovació de l'Orquestra amb un increment de 19 noves places i la renovació de 34 músics. En aquests anys i amb una pandèmia pel mig, Josep Pons asseguren que ha aconseguit incrementar la millora artística de les formacions, reconeguda per sector i crítica, i ha aportat una personalitat pròpia en la seva tasca i mètode.

Pons seguirà exercint de director titular al Liceu fins la finalització del seu contracte seguint el Pla Musical previst per a l'Orquestra i focalitzant-se en l'última fase de la renovació del Cor, conjuntament amb el seu director Pablo Assante. L'última temporada del seu contracte, la temporada 2025-26, alternarà la tasca amb la nova titularitat a la Deutsche Radio Philharmonie.

Josep Pons està considerat un dels directors més importants de la seva generació. Porta col·laborant regularment amb la Deutsche Radio Philharmonie des del 2006 amb actuacions tan destacades com la gira del 2017 per Polònia i el concert d'obertura del Festival de Música del Saar del 2017 així com dos concerts amb Frank Peter Zimmermann el 2018 i el 2011. Habitualment, dirigeix les millors orquestres europees incloent la Leipzig Gewandhaus Orchestra, Staatskapelle Dresden, WDR de Colònia, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Berlin Konzerthaus Orchester, Orxestre de París, NHK Symphony orxestra, Hong Kong Philharmonic o BBC. Pons és director honorari de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Ciutat de Granada.

ACN