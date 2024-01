L'actriu d'origen porto-riqueny Chita Rivera, estrella de musicals de Broadway, ha mort aquest dimarts als 91 anys, segons ha informat la seva filla, Lisa Mordente, al diari The New York Times.

Dolores Conchita Figueroa del Rivero va ser actriu, ballarina i cantant, i es va convertir en una influent figura de Broadway després de saltar a la fama el 1957 amb la seva interpretació d'Anita en l'estrena original de 'West Side Story'. Va debutar en els famosos teatres de Nova York el 1952, iniciant una llarga carrera que la portaria a protagonitzar èxits com 'Chicago', 'Nine', 'Bye bye Birdie' i la seva seqüela 'Bring back Birdie'.

Va guanyar dos premis Tony, considerats els Oscar del teatre, i va ser nominada deu vegades, més que cap altre actor o actriu de musicals; a més, el 2018 va ser distingida amb el Tony honorífic pels seus assoliments vitals.

Està en el selecte club 'EGOT', al qual s'entra amb les majors distincions de l'espectacle als EUA: l'Oscar, el Tony, el Grammy i l'Emmy; i la llista de guardons inclou la Medalla Presidencial a la Llibertat, el més alt honor a un civil.

"Crec que he estat beneïda perquè he pogut interpretar molts papers, i quan va arribar 'West Side Story' va ser el musical perfecte", va dir en una entrevista amb EFE el 2013, abans d'encapçalar aquest any la Desfilada Porto-riquenya de Nova York. I Rivera, que mai va amagar el seu sentir llatí ni el seu amor per Puerto Rico, va afegir sobre el seu paper com la porto-riquenya Anita: "Vam poder explicar la nostra història i cridar l'atenció sobre els problemes que teníem en aquesta època".

De 'West Side Story' es va emportar més que un paper: es va casar amb el seu company de repartiment Tony Mordente en 1957, de qui es va divorciar nou anys després però amb qui va tenir a la seva única filla, Lisa, que també es va dedicar al teatre musical.