Cineclub Manresa projecta aquest diumenge Upon Entry. L’òpera prima d’Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vásquez ens submergeix en l’angoixant odissea que pateix una parella, Elena i Diego, quan deixen Barcelona i es traslladen als Estats Units. Els problemes sorgeixen quan arriben a l’aeroport de Nova York i són enviats a una sala d’inspecció secundària, on es veuran sotmesos a uns interrogatoris humiliants. El llargmetratge ens planteja, d’entrada, una denúncia social, tot abordant les vexacions i les discriminacions sofertes per uns ciutadans estrangers (el protagonista és veneçolà) en un sistema estatudinenc prepotent, però el relat dona un gir esmolat quan abandona el discurs ideològic més obvi i s’endinsa en un altre territori, tot lliscant cap al drama intimista. Els directors veneçolans han bastit un suspens psicològic modèlic i admirablement mesurat (un metratge ajustadíssim de setenta-set minuts), que ens atrapa d’ençà el primer pla perquè ens capbussa en una atmosfera kafkiana i claustrofòbica (la major part dels escenaris són interiors) on la tensió narrativa s’aferma en un tractament dramàtic tan sobri com punyent. Upon Entry ens condueix inesperadament cap a una reflexió amarga i clarivident sobre l’univers de la parella que ens obliga a qüestionar-nos contínuament el que estem veient. Una càmera austera i inquisitiva despulla els personatges amb una mirada densa, ambigua i matisada (un guió molt detallista), en què les incerteses més desassossegants aniran amarant paulatinament una història tan concentrada com apassionant. Rojas i Vásquez (el segon fou el director de fotografia de Callback, de Carles Torras) han escrit i realitzat un debut impecable i implacable que culmina amb un pla tallant i contundent.