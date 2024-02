Els Amics de les Arts han publicat aquest dilluns 'Les paraules que triem no dir', un avançament del seu nou disc del grup, que sortirà la primera setmana de març. La cançó relata una història d'amor des del principi fins al final, "a través de paraules callades que si haguessin estat pronunciades haurien canviat el nostre destí". El nou tema del grup format per Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Dani Alegret ja està disponible a totes les plataformes digitals i el vídeo es publicarà aquest mateix dilluns a les 22.00. L'àlbum, de set cançons, serà publicat pel seu propi segell (Pistatxo Records) i s'editarà en format físic (CD i vinil) només per encàrrec. Arribarà un any després del seu últim llançament, 'Allà on volia' (2023).

Un cop publicat el nou disc, Els Amics de les Arts el presentaran amb dos concerts, un el 12 d'abril al Teatre Municipal de Girona, en el marc del Festival Strenes, i un altre el 18 de maig al Teatre Victòria de Barcelona, dins del festival Guitar BCN. 'Les paraules que triem no dir' s'ha produït i mesclat entre Barcelona i Glasgow. Quatre de les set cançons han estat produïdes per Manu Guix i Roger Rodés, mentre les altres tres han estat produïdes per l'escocès Tony Doogan, amb qui el trio ja ha treballat en els seus últims tres àlbums.