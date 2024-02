L’Arxiu de la Catedral de Barcelona ha presentat un important fragment de cançoner trobadoresc de la primera meitat del segle XIV que ha descobert entre els seus fons. El fragment, format per 13 fulls amb 17 poemes, suposa la descoberta més rellevant d’un manuscrit medieval amb poesia dels trobadors dels darrers 100 anys, han destacat des de la Catedral de Barcelona. La trobada s’afegeix a altres manuscrits localitzats a les biblioteques europees al llarg del segle XX. Després de les troballes dels cançoners Gil i el dels Comtes d’Urgell, fa més d’un segle, s’han trobat alguns fragments de cançoners, però cap amb aquest nombre de fulls conservats i peces copiades.

L’Arxiu de la Catedral de Barcelona va descobrir aquest cançoner el març de 2023. El seu estudi és a càrrec dels professors de literatura medieval de la Universitat de Girona, Miriam Cabré i Sadurní Martí, especialistes en la transmissió manuscrita de la poesia occitana i catalana medievals.

Segons els investigadors, aquest cançoner “aporta una nova peça, molt interessant, al trencaclosques de la circulació medieval de la lírica trobadoresca en terres catalanes i de la relació cultural entre la corona d’Aragó i Occitània”. Els investigadors han suggerit donar-li el nom de ‘Fragment trobadoresc de la Catedral de Barcelona’, amb les inicials Bc.

Des de la Catedral han remarcat que la trobada permet “definir millor la manera com es copiava i es llegia la lírica dels trobadors a Catalunya”. A més, pel model d’escriptura, sembla que s’hauria escrit a la cancelleria reial o per mà d’algun copista que s’hi havia format, han afegit.

En aquest sentit, han destacat les similituds tant pel disseny com per la presentació amb el fragment català Mh (avui a la Real Academia de la Historia de Madrid), de 4 fulls amb 6 poemes. Han apuntat que entre tots dos comença a ser possible pensar que la manera "catalana" de dissenyar els manuscrits de lírica ja ve d'antic.

Temàtica

Pel que fa a la temàtica, a diferència de la major part dels poemes trobadorescos, s’allunya de la tradicional imatge de l’amor i la cortesia. Segons l’estudi preliminar, aquest fragment contindria dues seccions d'una antologia poètica, de les quals la primera i més extensa està dedicada a Peire Cardenal (1180 – 1278), un trobador conegut per la seva poesia anticlerical i les crítiques a la situació politicosocial a Occitània.

A l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona s’hi conserva i es gestiona tota la documentació produïda per la Catedral i el Capítol, entre altres institucions, amb algunes sèries generades al segle XIV que encara avui dia tenen continuïtat. Els fons de l’Arxiu són diversos, amb documentació de tota mena: s’hi conserven més de 40.000 pergamins, 257 còdexs i més de 12.000 volums i lligalls.

S’hi pot trobar des de documentació econòmica i litúrgica de la Catedral, fins a documentació notarial amb transaccions d’arreu del territori del pla de Barcelona. Actualment, resten encara pendents de catalogar un 20% dels documents, producte del desendreçament que van suposar les desamortitzacions i la Guerra Civil Espanyola.