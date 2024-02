L'ONG Pallassos Sense Fronteres (PSF) celebra 30 anys de trajectòria amb Riures i Emocions. Els viatges de Pallassos Sense Fronteres, un quadern de bitàcola coral que recull en primera persona reflexions, experiències i fotografies dels artistes que han format part d'expedicions a racons vulnerables del món.

El llibre, que estarà al carrer a partir del dia 28 de febrer tant en castellà com en català, conté testimonis de 2.000 pallassos que han recorregut més de 100 països i 500 expedicions internacionals per "portar rialles i somriures" a nens desafavorits i desplaçats, ha comentat en la presentació el clown Pep Callau, de Sant Joan de Vilatorrada i membre de la junta directiva de PSF.

Jaume Mateu, fundador de PSF i més conegut com a Tortell Poltrona, ha esmentat que a les seves primeres expedicions "era més difícil tenir fotos", però, amb l'arribada de la digitalització, poc després es va poder obtenir imatges, que ara amb aquest llibre materialitzen aquests "viatges altruistes".

La intenció de l'obra és fer un homenatge a tots els que han participat en aquest projecte global i reivindicar el seu treball, que reflecteix "30 anys de centenars d'històries i rigor professional", ha afegit Callau.

"Riures i Emocions" té un missatge "net i transparent", ha afegit Anna Montserrat, també membre de la junta directiva de l'entitat.

A més de mostrar les experiències i reflexions dels pallassos i artistes col·laboradors, també s'ensenya les realitats sociopolítiques i religioses de zones com el Pròxim Orient, l'Àfrica o els Balcans, entre altres.

Tant Callau, Montserrat com Tortell Poltrona han compartit que aquests viatges han millorat la seva "capacitat de reacció" i la "velocitat d'aprenentatge", ja que el públic no és igual a tot arreu i hi ha espectacles que funcionen millor que altres.

Els tres membres de PSF han coincidit que aquestes expedicions els han ajudat a "aprendre a valorar el que tenim", no només per trobar-se davant de "problemes reals", sinó també a l'hora de tornar a casa i veure el contrast de realitats.

Aquesta tasca internacional serveix també per mostrar "referents femenines" en una professió que en determinats llocs és desconeguda pels més petits i que ofereix una visió més àmplia a les nenes de l'existència d'altres "carreres professionals no tradicionals", ha afegit Montserrat.

Des de l'Editorial Comanegra, Jordi Puig ha expressat que aquest projecte ha estat un repte d'una "complexitat enorme", per la gran quantitat d'autors, textos i fotografies, però que ha donat com a resultat un llibre col·lectiu d'un gran "valor testimonial".

Per a aquesta iniciativa es van recaptar 10.258 euros a través de 238 microfinançaments solidaris organitzats per la mateixa associació.

Per la seva banda, Tortell Poltrona ha aprofitat l'ocasió per comentar que el Marroc, Colòmbia, Mèxic i l'Azerbaidjan són alguns dels països que tenen al cap per a les seves futures expedicions.

Pallassos Sense Fronteres és una organització que des de la seva fundació el 1993 està compromesa amb la millora emocional de la infància que pateix les conseqüències de conflictes armats, guerres o catàstrofes naturals.