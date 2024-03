Una exposició de fotografies de l'artista francès Bernard Plossu segueix l'itinerari que el pintor malagueny Pablo Picasso va fer en la seva estada a Catalunya. La mostra exhibeix, per exemple, instantànies que imiten treballs de l'artista andalús conservats al Museu Picasso de Barcelona, estampes de la ciutat que va fer durant l'etapa de formació, a finals del segle XIX. Però també transita per Horta de Sant Joan, Gósol o Cadaqués a partir de fotografies que mostren els paisatges d'uns indrets en què Picasso va crear part de la seva obra. Plossu utilitza la tècnica del carbó fresson, procediment d'impressió fotogràfica similar a la impressió de carbó patentat el 1903 per Théodore Henri Fresson amb el nom de 'paper fresson'.

Bernard Plossu va néixer el 27 de febrer del 1945 a Da Lat, al sud de Vietnam, però va créixer a París, on la família es va instal·lar durant la seva infantesa. La part més important del treball d'aquest fotògraf francès està constituïda per reportatges de viatges. Ha exposat en nombroses ocasions arreu del món, a països com França, Washington o Portugal. L'any 2013 va guanyar el Premi PHotoEspaña, que s'atorga a la trajectòria professional internacional en l'àmbit de la fotografia. A través d'una seixantena de fotografies, el fotògraf s'interessa per investigar què va inspirar a Picasso en aquests municipis catalans i què el va portar a fer llargs viatges fins arribar a punts com a Gósol. L'autor de l'exposició i les instantànies ha volgut analitzar com va estar Picasso en un entorn natural, a peu, respirant l’aire d’alta muntanya. "Aquesta part de la seva biografia mereix tanta atenció com els seus anys a Antibes i en altres indrets d’èxit confortable. Quan vaig anar a Gósol seguint les seves pas- ses, vaig tenir la sensació que va ser allà, en plena natura, on ell va copsar realment la vida, amb la claror del matí i del vespre, amb el silenci extrem, ja que no hi passa res que no sigui la vida tradicional d’alta muntanya", ha exposat. Plossu ha recordat que el gust per la natura se li havia despertat a Picasso força abans d'arribar a Gósol, el 1898, quan el seu amic Manuel Pallarès el va portar a Horta de Sant Joan, on va viure vuit mesos en plena natura. La mostra es podrà veure al Museu Picasso de Barcelona des de l'1 de març i fins al 15 de setembre.