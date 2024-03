El Grec Festival ha iniciat un procés de selecció per buscar més d'un centenar de persones per participar d'un singular espectacle de 24 hores de duració. Segons han explicat en un comunicat, la convocatòria està adreçada a intèrprets que s’identifiquin com a homes, és a dir, per a persones que s’emmarquin en tot l’espectre de la masculinitat, incloent homes i dones queer i no binàries, així com persones amb diversitat sensorial, funcional i/o física. Això sí, els candidats han de ser majors de 18 anys i sense límit d’edat, ni necessitat d’experiència escènica prèvia. L'actuació serà des del 6 de juliol a les 18:00 hores al 7 de juliol a la mateixa hora.

Cada participant haurà de parlar en escena amb un guió breu d'uns 10 minuts. El període d’inscripcions s’allargarà fins a finals d’abril. Posteriorment l’equip de producció escènica del projecte farà una trobada d’uns 15 minuts amb cada aspirant, per tal de poder-lo conèixer millor i explicar-li la proposta. Entre les persones participants hi haurà algunes que formaran part dels assajos de preparació de l’obra, i d’altres que actuaran directament en l’obra durant el Grec Festival, a partir del guió facilitat per l’organització.