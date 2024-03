El músic Carles Cases farà el pròxim 13 de març un concert a la Sala 1 del Bages Centre per presentar el seu nou disc, "Música per a Ventura Pons" i Regió7 té cinc entrades dobles per sortejar entre els seus lectors. Respon la pregunta que hi ha al següent formulari i entra al sorteig. A l'acte del dia 13 (20.30 h), a més de Cases (al piano), també hi actuaran Alberto Reguera (violí), Sveta Trushka (violoncel) i Manel Fortià (contrabaix).

Com es diu el grup que va formar Carles Cases el 1986?