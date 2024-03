El Teatre de La Passió d'Olesa de Montserrat crea una catifa amb 500 pans per estrenar la nova temporada, una acció performàtica que dona el tret de sortida a La Passió 2024. Els 500 pans han omplert la rampa d'entrada al Teatre, a la plaça de l'Oli, per treure La Passió al carrer de manera conceptual. Els organitzadors han explicat que apel·len als pans que va repartir Jesucrist i que són un element representatiu de l'obra, Les funcions comencen aquest diumenge. Aquest any es faran un total de 8 funcions del 17 de març a l'1 de maig amb una durada prevista de l'espectacle de 2h 15' (dues parts i entreacte) amb subtítols en castellà i anglès de forma simultània a l'espectacle.

La performance s'emmarca en la nova campanya de comunicació 'Tremola Broadway!', que posa en valor les grans dimensions i l'espectacularitat de La Passió d'Olesa equiparant-la a les grans estrenes i produccions de Broadway.