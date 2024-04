El Festival Jordi Savall proposa un diàleg amb les músiques del món

La quarta edició del Festival Jordi Savall estarà dedicada a la convivència i a les músiques del món amb una gran oferta de concerts inspirats en la pau, la tolerància i la diversitat cultural. La proposta se celebrarà a Montblanc i als Reials Monestirs de Poblet i Santes Creus del 12 al 18 d’agost i comptarà amb grans noms internacionals com Alfia Bakieva, Luca Guglielmi o Paolo Pandolfo. D’altra banda, l’edició d’enguany tornarà a posar un especial èmfasi en la presència femenina, i en l’acollida de programes interpretats per conjunts musicals joves i emergents. El mestre igualadí va recordar, en la presentació del festival, que la música permet «viatjar en el temps» i sentir «les mateixes emocions» que sentien les persones d’èpoques passades. I va subratlla que cal «donar més importància» a la música d’altres èpoques i als artistes que la interpreten. «Sense els músics que les fan, aquestes no existirien, per això necessitem intèrprets que estiguin preparats per cantar-la i tocar-la».

Intactvs per començar

El 12 d’agost el festival donarà el seu tret de sortida al convent de Sant Francesc de Montblanc amb el conjunt Intactvs, que actuarà sota la direcció del reconegut intèrpret Efrén López amb un concert dedicat a l’amor i a les músiques del Trecento italià. A partir del dimarts 13 d’agost, el certamen es traslladarà al Monestir de Santes Creus on s’oferirà un concert d’homenatge a Marco Polo en commemoració dels 700 anys de la seva mort amb Hespèrion XXI i Orpheus 21 i la direcció de Savall. Prèviament, hi haurà un recital de Tasto Solo amb Guillermo Pérez.

Santes Creus rebrà durant uns dies una rellevant presència de músics d’arreu del món. En aquest sentit, destaquen concerts com el de La veu dels tàrtars el 14 d’agost a càrrec de l’Ensemble Ekiyat -liderat per les germanes Alfia i Aliya Bakieva-, o el de Pythia de l’Ensemble Irini, el 15 d’agost. En aquest mateix emplaçament Savall oferirà el 18 d’agost Un mar de músiques, una combinació de peces procedents de l’Àfrica, d’Amèrica i del Carib.

També s’hi podrà veure el 14 d’agost Pro·Pacem, que advoca per crear un espai de pau i que interpretaran La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI sota la direcció i interpretació de l’igualadí. D’altra banda, el Reial Monestir de Poblet tornarà a formar part del festival amb un únic concert, el 16 d’agost. Dirigit per Lluís Vilamajó es presentarà Membra Jesu Nostri, una composició inspirada en textos bíblics i de Sant Bernat de Claravall.

Presència femenina

El 15 d’agost Les Musiciennes du Le Concert des Nations, una orquestra integrada exclusivament per dones joves, recrearà l’essència de l’orquestra de dones de l’Ospedale della Pietà de Venècia durant l’època del Barroc amb Concerti Grossi & Follie. Un altre dels reclams de la quarta edició és una important presència internacional amb noms com Alfia Bakieva, Paolo Pandolfo o Amélie Chemin, que oferiran el 16 d’agost a Montblanc un repertori per a viola de gamba de l’època del Barroc. El 18 d’agost serà el torn de Luca Guglielmi amb un concert centrat en la relació artística entre Mozart i Eberl. Un recital on també participaran destacades figures com el clarinetista Francesco Spendolini i el violinista David Glidden.

El 17 d’agost a l’església de Santes Creus el reconegut contratenor basc David Sagastume estrenarà el seu concert dedicat a la recuperació de l’obra de Juan de Anchieta. I el mateix dia, la reconeguda soprano manresana Núria Rial participarà en un dels grans projectes i estrenes del festival: el concert Maurice Ravel: Inspiracions & Metamorfosis amb Savall al capdavant, i la participació de Manfredo Kraemer, Andrew Lawrence-King i Philippe Pierlott, entre d’altres.

Creació jove

El certamen continua compromès amb la creació jove i emergent, i un any més habilitarà diversos escenaris per a projectes liderats per ells. La Jove Capella Reial de Catalunya i l’orquestra Les Musiciennes du Le Concert des Nations i L’Ensemble Irini seran alguns dels participants i aquest últim gaudirà d’una residència artística per a la preparació del seu repertori.

El coordinador general del Festival Jordi Savall, Martí Santcliment, va explicar que es preveu que passin pel certamen al voltant d’unes 6.000 persones, ja sigui per veure algun dels 13 concerts, o bé assistir a les activitats paral·leles, com és el cas de les conferències, les visites guiades temàtiques, la zona gastronòmica o els assaigs oberts.