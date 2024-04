La Sagrada Família instal·la una projecció d’art digital creada amb IA per Sant Jordi

La Sagrada Família instal·la una projecció d’art digital creada amb intel·ligència artificial per Sant Jordi. ‘Rosa, Rosae’ és una peça audiovisual que es podrà veure del 22 al 27 d’abril. Es posaran a disposició de la ciutadania 90 entrades dobles per visitar la Basílica la vigília de la diada de Sant Jordi, i el dia 23 tindran entrada gratuïta tots els Jordis i Jordines. S’oferirà una visita guiada fora de l’horari habitual durant la vigília de Sant Jordi en què es podrà descobrir una instal·lació d’art digital al costat de l’escultura de sant Jordi, obra de Josep Maria Subirachs.

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, s’instal·la a la Sagrada Família la projecció d’art digital ‘Rosa, Rosae’, creada amb intel·ligència artificial especialment per a l’ocasió i basada en els valors d’innovació i creativitat. Es tracta d’una obra artística digital innovadora i original que neix mitjançant intel·ligència artificial a partir de la combinació de diferents formes sorgides de la rosa i inspirades en Antoni Gaudí.

Projectada en una pantalla LED de grans dimensions, la peça artística dialoga de manera directa amb l’escultura de sant Jordi realitzada per Josep Maria Subirachs. L’obra visual va acompanyada d’una composició d’orgue.

Per elaborar la peça, s’ha partit de la creació d’una base de dades amb centenars d’imatges relacionades, d’una banda, amb l’element de la rosa i, de l’altra, amb l’arquitectura de Gaudí (tècniques com el trencadís, formes i materials propis de la seva obra, etc.). El procés de generació de noves imatges s’ha dut a terme a través de diferents eines d’intel·ligència artificial.