Onze presentacions de llibres que no et pots perdre abans de Sant Jordi

BAGÀ

«L’antic molí de la sal de Bagà» -Dissabte, a les 18 h, a l’oficina del Parc Natural Cadí-Moixeró. Presentació del llibre de Francesc Caballé.

BALSARENY

«Sortint de la ratlla» -Dissabte, a les 19.30 h, a la llibreria La Tempesta (carretera de Moià, 3), presentació del llibre de l’il·lustrador Joan Turu, resident a Balsareny.

«Un talp als Jocs Olímpics» -Dilluns, a les 18 h, a la llibreria La Tempesta (carretera de Moià, 3), presentació del llibre de Martí Gironell i la surienca Coaner Codina.

CAPELLADES

«Morir en hora punta» -Dissabte, a les 12.30 h, a la Lliga. Presentació del poemari de la capelladina Montse Costas Palomo en format de recital-vermut.

«Capella-des» -Diumenge, a les 12.30 h, al Museu Molí Paperer, presentació del llibre de Ton Argelich Iglesies, sobre les capelles de Capellades i voltants. Amb presentació de Jordi Castellví i moderat per Pep Vallès.

CASTELLVÍ DE ROSANES

«Els ocells et bressolen. La història de la tieta» -Dissabte, a les 12 h, al saló de plens. Presentació del llibre de Teresa Borrut. Hi serà també la seva tieta, que va ser font d’inspiració per a l’obra.

«L’empelt» -Diumenge, a les 12 h, a la plaça del poble, presentació de la novel·la del castellvinenc Daniel Harris Torres, guardonada amb el 9è Premi de novel·la curta Celler de Lletres 2023. Hi participarà també Xavier Zamarra, enòleg veí de Castellví.

MANRESA

«Camins de salut» -Dissabte, a les 18 h, a la Fundació Labrum (Viladordis, 46), a càrrec de la coordinadora del llibre, la doctora Clara Biosca, i Eva Mendez, naturòpata i infermera.

SOLSONA

«L’Entremès de l’Àliga a Catalunya» -Dissabte, a les 19 h, al Quarto dels Gegants de Solsona. Presentació del llibre de l’igualadí Daniel Vilarrúbias. Es comptarà amb la presència de l’Àliga de Solsona. Conversa entre l’autor, que és historiador de l’art i arxiver, amb el director del Museu de Solsona i expert en cultura popular, Carles Freixes.

SÚRIA

«Albor. La veu dels nens i nenes de Súria en el temps de la guerra» -Diumenge, a les 12 h, davant de l’edifici de l‘Escola Vella (carrer d’Ernest Solvay). Presentació del llibre de Magda Esquius. A càrrec de l’autora. Amb intervencions del testimoni dels fets, Robert Pujol, de l’historiador Quim Aloy, de l’alcalde Albert Corberó, i sota la conducció de Laia Suades. En el marc de Per Sant Jordi, llibres de casa.

«Mala mar» -Dilluns, a les 18 h, a la biblioteca pública. Presentació del llibre d’Eva Ferrer Paniagua, amb il·lustracions d’Imma Mestre. A càrrec de les autores i de Toto Albertí, editor de Saïm Edicions. En el marc de Per Sant Jordi, llibres de casa.