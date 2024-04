El Casino inaugura una exposició de gravats italians del segle XVIII amb vistes urbanes de Roma i Venècia

El Centre Cultural el Casino de Manresa acull a partir d'avui divendres i fins al pròxim 23 de juny l'exposició Una Itàlia de paper, que mostra una selecció de gravats de la col·lecció del manresà Vicenç Furió. La mostra, que s'inaugurarà a les 7 de la tarda, és d'accés gratuït, i estarà oberta cada dia de 17.30 a 20.30 h excepte els dilluns.

Vicenç Furió (Manresa, 1957) és un dels grans col·leccionistes privats de gravats que hi ha a l'estat. Fa vuit anys, el Casino ja va ser escenari d'una exposició del seu fons amb 75 estampes d'autors com Rembrandt i Goya, moltes de les quals les va adquirir el Museu del Prado el 2022 en una operació de compra de 265 gravats de la col·lecció del bagenc, que és catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i ha fet de professor de teoria i sociologia de l'art.

Els gravats que s'exposaran al Casino són estampes fetes a Roma i Venècia que tenien com a objectiu donar a conèixer les obres i els monuments que encara es conservaven a les dues ciutats. Realitzades durant el segle XVIII, les làmines volien donar testimoni de la bellesa arquitectònica i paisatgística de dues de les principals poblacions de la península Itàlica, amb una història al darrere que en el cas de Roma arribava als temps de l'imperi.

Una Itàlia de paper està comissariada pel mateix Furió i reuneix un conjunt d'obres del que es coneix com el vedutisme, un gènere pictòric basat en la representació de vistes urbanes i paisatges, amb molt detall, que feien servir la perspectiva per oferir vistes panoràmiques en les quals hi podia haver la figura humana però també ser-ne absent. Vedutisme ve del veduta italià, vista.

Les vedute van ser un objecte molt preuat perquè, més enllà de l'ús topogràfic que també tenia en algunes ocasions, eren un record per als viatgers europeus que arribaven a Itàlia atrets per la història i l'art. Un souvenir del segle XVIII que servia per divulgar l'arquitectura i els paisatges d'un territori a vegades escenificats en l'estampa amb un punt d'invenció.

A les parets del Casino hi penjaran gravats que mostren les fantasies arquitectòniques i de ruïnes clàssiques de Giovanni Paolo Panini i Hubert Robert, les imponents vedute de Roma del gravador italià Giovanni Battista Piranesi, estampes de Venècia amb aiguaforts del pintor venecià per excel·lència, Canaletto, i obres de Luca Carlevarijs, Michele Marieschi, Antonio Visentini, Giovan Battista Brustolon i Antonio Sandi. També hi ha un apartat dedicat a la saga familiar d’artistes Tiepolo, on es mostraran capricci del pintor i gravador Giambattista Tiepolo, i alguns dels aiguaforts gravats pels seus fills, Giandomenico i Lorenzo, a partir de sostres pintats pel seu pare.

L'exposició també té un catàleg que compleix la funció de divulgar el coneixement de l'art del gravat més enllà dels projectes puntuals d'exhibició de les obres. Furió ha escrit diversos llibres com Sociología del arte, Arte y reputación, El arte del grabado antiguo, La imagen del artista, Rembrandt i Virtuosos del grabado.