'Cap Butaca Buida': 14 espectacles que no et pots perdre als teatres de casa nostra

La primera edició del 'Cap Butaca Buida' tindrà lloc aquest dissabte, 16 de març, als teatres de la regió central. Et proposem 14 espectacles que es duran a terme a les comarques de la regió central en el marc de la inciativa que servirà per donar el tret de sortida dels actes de celebració de la Setmana Mundial del Teatre.

L’AMETLLA DE MEROLA

«Tarda de musical» -Dissabte, a les 18.30 h, al teatre l’Associació Cultural Esplai. Espectacle de la companyia Cliffort que interpretaran cançons de musicals de Disney i Broadway. Entrades: 8 euros. A la venda a www.ametllademerola.cat.

CALAF

«Monólogos de la vagina» -Dissabte, a les 19.30 h, al Casino de Calaf. Final de gira de l’espectacle de la companyia La Diversa, dirigida per Carme Sala. Entrades exhaurides. Es pot trucar al 620 134 018 per si hi hagués alguna cancel·lació.

CAPELLADES

«Glengarry Glen Ross», 1a Mostra de Teatre Amateur -Dissabte, a les 19 h, al teatre La Lliga. El Partiquí de Barcelona presenta una obra que reflecteix l’esperit competitiu del neoliberalisme. Entrades: 15 euros, i 10 euros per als socis. Abonament 3 sessions: 35 euros; i 22 euros per als socis. A la venda a societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18.30 h, amb targeta.

CARDONA

Son de Rosas, tribut a la Oreja de Van Gogh -Dissabte, a les 20 h, a l’auditori Valentí Fuster. Entrades: 10 euros. Concert, en el marc del cicle Batecs Culturals, amb la banda considerada com el millor tribut als grup basc. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat i a l’oficina de turisme, de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h, i els divendres i dissabtes, també de 16 a 19 h.

CASTELLTERÇOL

«Tiempo al tiempo» -Dissabte, a les 18.30 h, al Centre Espai Escènic. Monòleg d’humor amb Sara Escudero. Entrada gratuïta. Cal fer reserva a entrapolis.com.

IGUALADA

«El collar de la reina» -Divendres i dissabte, a les 20 h, i diumenge, a les 19 h, al Teatre de l’Aurora. Marta Pérez i Arnau Puig protagonitzen una comèdia rocambolesca sobre l’estafa de la joia més impressionant de tots els temps: el collaret de Maria Antonieta. Trobada amb la companyia en finalitzar la funció de divendres. Entrades: 18 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.teatreaurora.cat i a taquilla abans de cada funció.

MANRESA

«Austràlia» -Dissabte, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Comèdia sentimental entranyable i divertida sobre els vincles familiars. D’Israel Solà. Entrades: 20, 18 i 15 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

MOIÀ

«Pruna» -Dissabte, a les 19 h, a l’Espai Cultural Les Faixes. Espectacle que mosra la realitat dels abusos infantils. Entrades: 5 euros. A la venda a entrapolis.cat.

SANT MARTÍ DE TOUS

«Crònica d’una invenció» -Dissabte, a les 20 h, a la Casa del Teatre Nu. Espectacle sobre la història de Comediants, a càrrec de Joan Font. Entrades: 14,26 euros. Consultar descomptes. Reserves: 677 51 96 25. A la venda a entradium.com.

ST. SALVADOR DE GUARDIOLA

«El candidat» -Dissabte, a les 20 h, al teatre La Sala. Monòleg d’El Corral de l‘Humor. A càrrec d’en Sanyes, amb una idea origina d’en Peyu. Entrades: 5 euros, anticipades i 6 euros, a taquilla. A la venda a ssg.fila12.cat.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

«Del deporte también se sale» -Dissabte, a les 20 h, a la sala Cal Soler. Monòleg amb direcció de Javi Sancho. Entrades: 7 euros. A a venda a entrapolis.com.

LA SEU D’URGELL

«Assedegades» -Dissabte, a les 19 h, a la sala de teatre L’Única. Drama dirigit per Joel Pla Garriga. Es farà una xerrada-col·loqui sobre la salut mental dels adolescents. Entrades: 8 euros, i 6 euros fins a 25 anys. 4 euros, amb promoció. A la venda a vivetix.com.

SOLSONA

«7 parells de peus» -Dissabte, a les 18 h, al Tatrau Teatre. Comèdia per a tota la família de la Cia Cos de Lletra sobre els drets dels infants. A partir de 8 anys. Entrades: 10 euros. 8 euros per a menors de 18 anys. Abonament de les dues obres: 18 euros. A la venda a entradessolsones.com i el mateix dia a taquilla.

«Cerca del mar» -Dissabte, a les 21 h, al Tatrau Teatre. Drama de la Cia Cos de Lletra que assenyala la precarietat, el desemparament, l’aïllament i la rigidesa dels rols heretats. Entrades: 10 euros. Abonament de les dues obres: 18 euros. A la venda a entradessolsones.com i el mateix dia a taquilla.