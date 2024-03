Hollywood s'ha rendit a la meticulosa última producció de Hayao Miyazaki, 'El nen i la garsa', i ha deixat sense l'Oscar a millor pel·lícula d'animació 'Robot dreams'. D'aquesta manera, l'Acadèmia ha volgut tornar a distingir l'estudi Ghibli amb l'estatueta daurada, desbancant també una de les favorites a la categoria, 'Spider-man: creuant el multivers'. La producció catalana, estrena en el món de l'animació de Pablo Berger, tornarà dels premis sense estatueta, en el que ja s'entreveia com una lluita de David contra Goliat.

Finalment, David no ha pogut guanyar Goliat en la lluita que ha tingut lloc al Dolby Theater, i la producció de la catalana Arcadia Motion creuarà l'Atlàntic sense l'Oscar. La primera incursió en el cinema d'animació de Pablo Berger narra una història sobre l'amor, la soledat, la fragilitat de les relacions i el procés de pèrdua a partir de les aventures d'un gos solitari que decideix comprar un robot perquè li faci companyia. Amb la Nova York dels anys 80 com a teló de fons, el cineasta responsable de l'exitosa 'Blancaneu' adapta la novel·la gràfica homònima de Sara Vanon.

Fent ús d'un traç senzill, 'Robot dreams' dona vida a dos personatges que provenen de mons diferents. D'una banda, el Dog, un gos solitari d'una edat madura, que teixeix una relació estreta amb Robot, un androide curiós i de mirada infantil. Un dia, però, l'ha d'abandonar en una platja a contracor i es veu abocat a un sentiment de pèrdua i soledat.

La cinta és muda però Pablo Berger se serveix de l'animació per posar so a uns personatges que riuen, criden i s'emocionen al ritme de la cançó 'September', d'Earth, Wind and Fire. Alfonso de Vilallonga signa una banda sonora que té com a base el jazz i el piano.

Per contra, l'Acadèmia de Hollywood s'ha decantat per homenatjar Hayao Miyazaki en el que ha de ser el seu comiat del cinema als 82 anys, deixant enrere un llegat d'una quinzena de cintes d’animació, entre les que destaquen 'El meu veí Totoro', 'Porco Rosso' o 'El viatge de Chihiro', per la qual va guanyar un Oscar. El públic ha hagut de passar una dècada anys des d''El vent s'aixeca' perquè el cèlebre realitzador japonès tornés a la pantalla gran amb una producció

Una gala amb protestes contra la invasió Palestina

La gala, que ha comptat amb una protesta propalestina que ha complicat l'entrada al Dolby Theater a assistents com Carlos Bayona -germà de 'Jota'-, compta de nou amb Jimmy Kimmel com a mestre de cerimònies, i des de l'inici ha mantingut el to còmic. Finalment, el gos d''Anatomia d'una caiguda', Messi, ha ocupat un seient a la gala després de dies en què s'especulava que no hi podria ser.