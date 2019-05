El gat negre mala bèstia i salvatge narra una història de complicitat entre en Nano III, un felí negre d'ulls verds, i la Nica, una nena que el lector veurà créixer al llarg del relat. Aquest particular duet comparteix, a través del llenguatge corporal, espais de calma i tardes de joc i de complicitat per diferents espais d'una casa desordenada i benestant. El gat apareix i desapareix de manera misteriosa a la llar de la Nica, i tot i ser acceptat és considerat pels adults d'aquesta història, i pel mateix narrador omniscient, un gat mala bèstia i salvatge, malgrat tenir una paciència de sant en deixar-se tocar i tibar per la petita. La màgia dels instants es trenca quan la nena es fa gran i el gat s'esfuma amb el mateix silenci que el va veure arribar.

Un conte fascinant escrit el 1962 per Maria Aurèlia Capmany on es fa també evident, amb múltiples nivells de lectura, el poder racionalitzador de les paraules, que a vegades ens aparten de les pulsions més bàsiques i instintives de les relacions. L'obra d'aquesta activista i feminista barcelonina es presenta amb un nou format il·lustrat. Natalia Zaratiegui ofereix, a través de vint-i-dues il·lustracions a doble pàgina, uns escenaris representants a través de formes geomètriques, colors vius i amb canvis constants de plans que donen dinamisme a les diferents escenes. Els elements gràfics i el contrast de colors sobre fons blancs recorden l'obra de Nathalie Parain Mon Chat, un àlbum publicat per primera vegada a França l'any 1930 dins la fabulosa col·lecció de Père Castor. En qualsevol cas, Zaratiegui sap captar el ritme i mantenir a través de les imatges el misteri i la tensió al llarg del relat. El gat, per exemple, apareix dibuixat en la seva totalitat quan és nomenat per primera vegada per la protagonista, i és precisament en aquest instant, en el moment de l'adquisició del llenguatge de la Nica, quan es desencadena la separació entre l'humà i la bèstia.

Celebrem, doncs, la recuperació d'aquest conte, que apel·la a múltiples franges d'edat, i l'acurada coedició de proximitat, feta per l'editorial Comanegra i l'Ajuntament de Barcelona, que la converteixen en una obra de gran qualitat.

Escriptor/a: CAPMANY, Maria Aurèlia.

Il·lustrador/a: Natalia Zaratiegui.

Editorial: Comanegra/ Ajuntament de Barcelona.

D'interès general.