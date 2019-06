Neix Univers, el segell generalista d'Enciclopèdia Catalana per atraure més lectors en català

El Grup Enciclopèdia Catalana ha llançat aquest dilluns un nou segell editorial, Univers, amb el qual publicarà literatura i assaig escrits per autors de dins i fora de Catalunya, tant consolidats com emergents, i recuperarà clàssics universals que encara no s'han traduït en català. El segell neix amb una vocació generalista, "sense límits", ha assegurat la seva directora Ester Pujol, per tal d'ampliar la base de lectors en català sigui amb poesia, narrativa o no ficció. Amb "dedicació artesanal, però mirada llarga", el projecte s'inicia amb 'Barcelona Suites', un recull de contes d'autors com Sílvia Soler, Sergi Pàmies, Xavier Bosch o Empar Moliner amb la capital catalana de teló de fons. Soler és una de les autores que publicarà novel·la amb Univers, així com Jordi Cabré, d'entre la trentena d'obres que s'esperen per al 2020.

Vocació d'arribar a un públic ampli, aportar una mirada nova, més oferta en català i apostar per nous autors a qui buscaran "de manera decidida" són alguns dels trets del nou projecte de Grup Enciclopèdia. Per contra dels que consideren que els últims anys han nascut moltes editorials i que hi ha prou oferta en el sector, Pujol assegura que són "optimistes convençuts".

"Volem fer créixer el nombre de lectors. Creiem que els llibres conformen marcs mentals i que podem aportar autors i lectors per fer campanyes importants", ha dit la directora editorial d'Univers.

Així mateix, volen ser "prou atractius" perquè autors consolidats firmin amb el segell, com ja ho han fet Sílvia Soler o Jordi Cabré. Soler deixa l'editorial Columna, on hi publica des de l'any 1998, i s'incorpora a un projecte "sòlid i il·lusionant" amb el qual ha dit sentir-se "més còmode".

Univers editarà exclusivament en català narrativa, assaig, dietaris i biografies, així com poesia, amb la intenció que el disseny de cada catàleg ajudi a diferenciar a les llibreries cada gènere del segell. El nom el deu a la petjada de la Biblioteca Univers que Carles Soldevila va dirigir abans de la guerra des de la Llibreria Catalònia, nascuda el 1924 i que va tancar el 2013.

Aquell projecte donava preferència a l'edició en català durant la dictadura de Primo de Rivera. El nou projecte d'Enciclopèdia vol recuperar i homenatjar l'esperit de la Biblioteca Univers, que va publicar una cinquantena de llibres. "Som una baula més d'aquella cadena cultural", ha dit Pujol.

Agafant l'herència de projectes del segle passat, el director de Grup Enciclopèdia, Joan Abellà, assegura que volen fer un "projecte editorial propi" amb la mateixa missió que en el passat, la de promocionar la cultura catalana. "A casa nostra ens faltava un segell d'ampli espectre com Univers".

'Barcelona Suites', una declaració d'intencions

'Barcelona Suites' és una declaració d'intencions, ha assegurat la responsable del segell, sobre la mirada panoràmica de la literatura catalana que abordarà el projecte. En aquest cas, onze autors "d'edats i estils molt diferents", han escrit onze històries amb Barcelona com a protagonista. Són Xavier Bosch, Roc Casagran, Natàlia Cerezo, Empar Moliner, Jordi Nopca, Sergi Pàmies, Adrià Pujol Cruells, Jordi Puntí, Clara Queraltó, Llucia Ramis i Sílvia Soler. "Barcelona és la capital d'aquest univers nostre", ha apuntat Pujol.

El llibre es publicarà també en castellà en el segell Catedral, apartat que a partir d'ara publicarà exclusivament en castellà per "clarificar" les característiques de cada segell. D'aquesta manera, Grup Enciclopèdia disposa de sis segells: Univers, de narrativa nacional i internacional en català; Catedral, el mateix però en castellà; Enciclopèdia, dedicat al Premi Sant Jordi i assaig de temes d'actualitat; Rata, el més singular; Bridge, de còmic i àlbum il·lustrat; i La Galera, de literatura infantil i juvenil.

A més d'aquest primer llibre de contes, durant aquest any es publicaran sis obres més. Tres novel·les d'autors catalans -'L'abisme', de Carla Gracia, 'L'home del barret', de Berta Jardí i 'La veritable història d'una mentida', de Ramon Erra-, un novel·la d'un autor contemporani internacional -'L'insòlit final del senyor Monroe', de Dan Mooney-, i dos clàssics recuperats -'El Napoleó de Notting Hill, de G.K Chesterton, i 'La família Aubrey', de Rebecca West-. D'aquesta manera, s'alternaran autors contemporanis i clàssics, de dins i fora de Catalunya, i es preveu publicar-ne més d'una trentena l'any 2020.