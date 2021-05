El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 2 € en la compra del llibre solidari On són les nostres abraçades. Amb guió i text de Buenache i Sanllehí i dibuixos de Galdric. Un conte il·lustrat que combina ficció i divulgació sobre el món de la covid-19 a través de la història de la Martina, una nena de 5 anys que explica com ha viscut ella i la seva família el confinament provocat per la pandèmia: sentiments d'angoixa, incomprensió o por, però també d'amor i solidaritat. S'adreça a infants a partir de 5 anys i està pensat perquè el pugui explicar un adult

